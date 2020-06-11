Кулеба: Сепаратизма на Донбассе и в Крыму не было!

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сепаратизма на Донбассе и в Крыму до оккупации не было, а на ситуацию повлияло вмешательство России.

Об этом глава МИД сказал в прямом эфире политического ток-шоу "Право на владу" 11 июня. Трансляция программы велась на YouTube-канале ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Дмитрий Кулеба Скрин видео

Комментируя ситуацию в Береговском и Болградском районах, министр указал на важность закрепления там украинского языка, который, как сказал он, может "сшить общество".

Кулеба подчеркнул, что проблемы внутри Украины, как языковой вопрос, не должны стать причинами разговоров об автономии.

"У нас не было на Донбассе сепаратизма, в Крыму не было, у нас российская агрессия. И если бы Россия не зашла на Донбасс, не зашла в Крым, мы бы нашли решение для тех проблем в обществе, внутри нашего внутриукраинского диалога", – сказал он.

Предлагаем посмотреть трансляцию эфира:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Кулеба призвал Европейский Союз усилить санкционное давление на Россию из-за продолжающихся грубых нарушений прав человека и международного права в аннексированном Крыму.