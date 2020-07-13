Кулеба рассказал о шансах Украины войти в "зеленую зону"

В ближайшее время у Украины нет шансов попасть в "зеленый" список стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС.

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Как заявил в интервью "Сегодня" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, следующий пересмотр Евросоюзом списка должен состояться 14 июля.

"В ближайший пересмотр шансов нет. Потому что, как я уже упомянул, наши цифры сейчас, мягко говоря, гораздо хуже, чем это нужно. Но мы в МИД сделали все, чтобы помочь Минздраву наладить диалог с ЕС, войти во внутренние процедуры и механизмы взаимодействия с ЕС, чтобы украинская сторона имела возможность предоставлять максимально динамично полную информацию не только о цифрах, но и о тех мерах, которые мы применяем в Украине для борьбы с коронавирусом", – сказал он.

По словам Кулебы, пока Украина не отвечает базовому критерию – количество больных на 100 тыс. в нашей стране должно быть равно или меньше, чем среднее количество больных на 100 тыс. по ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украину внесли в "зеленый список" стран, гражданам которых разрешен въезд в Черногорию без результатов теста на COVID-19.