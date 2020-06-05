Кулеба рассказал, куда украинцы смогут улететь в отпуск этим летом

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина ведет переговоры с некоторыми странами для открытия авиасообщения.

Об этом он рассказал в эфире "Сніданку с 1+1". В частности, Турция уже готова открыть границы для украинских туристов, переговоры с Грецией и Испанией продолжаются. Как уточнил Кулеба, Украина планирует открывать авиасообщение от 15 июня.

"Конечно мы можем открыться, но надо, чтобы наши партнеры тоже открылись. Поэтому мы сейчас ведем переговоры со странами, чтобы они открывались для нас и чтобы наши самолеты могли уже регулярно иметь рейсы", – пояснил министр.

"Мы уже поговорили с Турцией, и она уже готова принимать украинских туристов. Работаем с Грецией, с Испанией. То есть со странами, которые наиболее популярны среди украинцев", – отметил он.

При этом он отметил, что в Испании ситуация очень сложная: они планировали открываться для соседей – Франции и Португалии, – но "там непростая пандемиологична ситуация, поэтому они перенесли открытие".

Кулеба добавил, что украинская сторона рассчитывает на полное восстановление авиасообщения уже в течение июля-августа.

"Но мы исходим из того, что в целом за вторую половину июня страны будут принимать решение о том, когда и на каких условиях открываться. Поэтому в принципе мы постепенно будем рассчитывать на восстановление авиасообщения уже в течение июля-августа", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Еврокомиссия рекомендовала государствам, входящим в Шенгенскую зону, поддерживать закрытыми внутренние границы минимум до 15 июня в связи с пандемией коронавируса.