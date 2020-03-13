Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о закрытии украинских границ из-за коронавируса, а также пообещал, что вытащит наших граждан, застрявших между Италией и Словенией.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". Кулеба также поделился деталями сегодняшнего заседания СНБО - на нем приняли ряд решений, которые должны помочь Украине в борьбе с коронавирусом. Например, хоть границы и закроют, транзит будет работать.

"Мы приняли решение не только закрыть страну, но и сохранить экономические связи, чтобы транзит осуществлялся. Приняли решение о том, как правительство будет стимулировать производство масок и других средств защиты", - поделился Кулеба.

Дмитрий Кулеба Скриншот из видео

Кроме того, он озвучил как будет происходить закрытие границ. В ночь с 15 на 16 марта будет введен запрет на въезд в Украину иностранцам. Исключением станут только те, у кого есть разрешение на временное или постоянное проживание в Украине и дипломаты. Также в случае необходимости МИД сможет выдавать разрешения на въезд.

А еще через сутки будет закрыто авиасообщение. Также он рассказал о сотне украинцев, которые застряли на границе Италии и Словении - последняя запретила въезд всем. Их Кулеба пообещал эвакуировать как можно скорее.

"Я призываю всех украинцев возвращаться на родину, у вас есть время до вторника, чтобы вернуться рейсовыми самолетами. После вторника вы не останетесь наедине с проблемой - консульства будут на связи и в случае необходимости будем организовывать эвакуацию спецсамолетами. Именно так мы сейчас сделаем с теми украинцами, которые застряли на границе Италии и Словении. Ни одного украинца мы не оставим в беде.

Как сообща OBOZREVATEL, из-за угрозы распространения смертельного коронавируса COVID-19 Украина на две недели закрывает границы для иностранных граждан.

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