Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перечислил все "достижения" России за годы войны на Донбассе.

Так он на странице в Facebook отреагировал на заявления российского коллеги, главы МИД Сергея Лаврова о том, что России на Донбассе якобы нет.

"Старая песня, которая всем надоела – это если коротко о сегодняшних высказываних министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в интервью телеканалу RTVI. Если пространно, то в ход снова пошла заезженная пластинка, России на Донбассе нет, и что Украина не хочет выполнять Минские договоренности. Все это мы слышим уже седьмой год подряд, собственно от начала российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе", – написал министр иностранных дел.

Кулеба отметил, что ему особенно обидно читать слова министра Лаврова именно сейчас, когда Украина прилагает как никогда много усилий именно для того, чтобы урегулировать конфликт, принести мир, деоккупировать свои территории Донецкой и Луганской областей.

Когда Россия снова говорит, что она "не сторона конфликта". Дмитрий Кулеба в Facebook

Кулеба напомнил, что сделала Россия за годы войны:

подписала все Минские договоренности с 2014 года и по сей день, подтверждающие статус Российской Федерации как стороны конфликта;

нафаршировала ОРДЛО образцами российского вооружения , в частности новыми и экспериментальными, которые используют на украинской земле как на армейском полигоне;

осуществляла артиллерийские обстрелы украинской территории с территории Российской Федерации и привлекала регулярные подразделений российской армии к военным действиям в Украине;

сбила пассажирский авиалайнер MH17 с российской установки "Бук";

ввела российский рубль , который охватил все сферы жизни на неподконтрольных территориях;

навязывает российские паспорта украинцам , проживающим в оккупации;

ввела российские образовательные программы, которые промывают мозги детям наших соотечественников;

создала российское налоговое поле и много других вещей, которые с настойчивостью, заслуживающей лучшего применения, насаждаются Москвой на временно оккупированных территориях украинского Донбасса;

захватила в 2017 году промышленные предприятия и банально разграбила и вывезла промышленные мощности когда-то величественных индустриальных гигантов Донбасса;

вывела свой персонал из Общего центра контроля и координации, поставив под угрозу практическое обеспечение режима прекращения огня;

блокирует выполнение уже достигнутых в рамках ТКГ договоренностей относительно новых участков разминирования и разведения сил и средств, а также освобождение удерживаемых лиц;

создает системные препятствия для СММ ОБСЕ и международных гуманитарных организаций , в частности МККК, для выполнения своих мандатов в зоне конфликта;

использует в процессе мирного урегулирования язык откровенных угроз и откровенного шантажа.

Глава МИД Украины отреагировал на заявление российского коллеги. Дмитрий Кулеба в Facebook

Министр перечислил "достижения" России за годы войны на Донбассе. Дмитрий Кулеба в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в интервью телеканалу RTVI министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не рассчитывает на какой-либо прогресс в выполнении минских договоренностей при президенте Украины Владимире Зеленском.