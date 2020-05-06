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6 мая • обновлено в 09:53
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Кулеба озвучил план Украины по деоккупации Крыма

1.5т
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В МИД Украины разрабатывают специальную концепцию возвращения аннексированного Россией Крыма под контроль украинской власти.

Об этом в интервью "Радио НВ" сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У меня есть диалог с нашим представителем президента в Автономной республике Крым Антоном Кореневичем на эту тему, и мы как раз разрабатываем стратегию, концепцию, видение оккупированного Крыма", – заявил он.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

По его словам, на сегодня в вопросе возвращения своих оккупированных территорий Украина должна решать несколько тактических задач.

"Первая – как мы содержим аннексированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Второе – как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третье – дополнительные международные инструменты мы можем задействовать для того, чтобы оказывать давление на Россию", – отметил министр.

Кроме этого, он уточнил, что перед украинской властью также стоит стратегическая задача, которая заключается в том, как именно полуостров будет возвращен в Украину.

"Я абсолютно убежден, что это так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет. Команда Министерства иностранных дел и другие ведомства постоянно работают над этим", – подчеркнул Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич заявил, что наша страна пока якобы не готова к возвращению полуострова в случае, если российские оккупанты оставят его.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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