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14 апреля • обновлено в 15:26
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Кулеба озвучил оптимистичный сценарий по отпускам украинцев на лето

1.9т
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, по его убеждению, при самом оптимистичном сценарии возвращение Украины и мира к обычной жизни после пандемии коронавируса состоится в конце лета.

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Об этом Кулеба заявил в эфире программы "Сніданок з 1+1", сообщает "Укринформ". Министр отметил, что именно в это время страны могут выйти на стабилизацию, а граждане планировать путешествия за границу.

"Я не строю планов по путешествиям. Безусловно, я строю планы, и сейчас самое время строить планы, когда появилась возможность подумать, взвесить все факторы, именно сейчас надо строить планы и стратегии. Но по путешествиям, я думаю, что если мы до конца лета выйдем на некую стабилизацию, это было бы оптимистическим сценарием", – сказал Кулеба.

Кулеба озвучил оптимистичный сценарий по отпускам украинцев на лето

Он добавил, что от коллег в Европейском Союзе слышит, что там прямо советуют своим гражданам пока не планировать летних отпусков.

"А для наших коллег из ЕС святой месяц – это август, когда никто не работает, все отдыхают... Они сдерживают, чтобы люди не тратили деньги на то, что может не сработать", – сказал министр и добавил, что динамика коронавируса пока до конца не изучена, и "мы не знаем, когда ситуация окончательно стабилизируется".

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантинные мероприятия в Украине из-за пандемии коронавируса начнут ослаблять, как только эпидемиологическое состояние в стране начнет улучшаться, но не ранее Пасхи.

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Автор
Глеб Иванов
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
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