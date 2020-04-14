Кулеба озвучил оптимистичный сценарий по отпускам украинцев на лето

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, по его убеждению, при самом оптимистичном сценарии возвращение Украины и мира к обычной жизни после пандемии коронавируса состоится в конце лета.
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Об этом Кулеба заявил в эфире программы "Сніданок з 1+1", сообщает "Укринформ". Министр отметил, что именно в это время страны могут выйти на стабилизацию, а граждане планировать путешествия за границу.
"Я не строю планов по путешествиям. Безусловно, я строю планы, и сейчас самое время строить планы, когда появилась возможность подумать, взвесить все факторы, именно сейчас надо строить планы и стратегии. Но по путешествиям, я думаю, что если мы до конца лета выйдем на некую стабилизацию, это было бы оптимистическим сценарием", – сказал Кулеба.
Он добавил, что от коллег в Европейском Союзе слышит, что там прямо советуют своим гражданам пока не планировать летних отпусков.
"А для наших коллег из ЕС святой месяц – это август, когда никто не работает, все отдыхают... Они сдерживают, чтобы люди не тратили деньги на то, что может не сработать", – сказал министр и добавил, что динамика коронавируса пока до конца не изучена, и "мы не знаем, когда ситуация окончательно стабилизируется".
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантинные мероприятия в Украине из-за пандемии коронавируса начнут ослаблять, как только эпидемиологическое состояние в стране начнет улучшаться, но не ранее Пасхи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко не исключил, что в Украине карантин в его нынешнем виде может закончиться в середине мая.
Подобные сроки озвучивал и заместитель главы МВД Антон Геращенко. По его словам, пик эпидемии коронавируса наступит примерно 15-25 апреля. В связи с этим карантин может быть продлен до 15 мая.
В СНБО же считают, что карантин в Украине точно не закончится 24 апреля из-за грядущего пика распространения болезни.
Со своей стороны премьер-министр Денис Шмыгаль предположил, что часть карантинных мероприятий, например, ношение маски в общественных местах, может действовать в Украине до сентября. Но возвращение людей к работе должно начаться не позднее второй половины мая.
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