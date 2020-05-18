Кулеба объяснил, как за границей будут принимать туристов после пандемии коронавируса

В Украине пока не обсуждается идея ввести паспорта здоровья для туристов и тех, кто пересекает границу в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

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Как сообщил в интервью "РБК Украина" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, на международном уровне такие идеи есть, но пока они нематериализованы.

Дмитрий Кулеба рассказал о паспортах здоровья для туристов

"Из практических решений там пока склоняются к таким, что при въезде нужно будет, например, показать справку о том, что у человека за определенное количество дней был отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. И потом, по возвращении домой, человек должен посидеть в самоизоляции, сделать еще один тест", – отметил он.

По мнению Кулебы, все подобные правила идут в бюрократию.

"Но это все успокоится, войдет в свою колею. Будут найдены какие-то форматы наименее болезненной жизни в условиях пандемии коронавируса", – добавил глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация туризма заявила, что к 2020 году количество туристов в мире может снизиться до 80% из-за пандемии коронавируса.

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