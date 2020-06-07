Кулеба обвинил Россию в нежелании оживить нормандский формат

Глеб Иванов Общество 19:47, 7.06.2020

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация не проявляет никакой конструктивности, чтобы оживить нормандский формат.

Об этом он написал на своей странице в Twitter. По словам министра, сих пор нет значимого прогресса в вопросе установления мира на Донбассе.

Кулеба напомнил, что на этой неделе в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе ранения получили девять украинских солдат.

Кулеба обвинил Россию в нежелании оживить нормандский формат
kmu.gov.ua

"Вместе с партнерами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит никакой взаимной конструктивности с российской стороны. На этой неделе не менее 9 украинских солдат были ранены на линии фронта. К счастью, никто не погиб в бою", – написал Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой на переговорах в Берлине по ситуации на Донбассе подчеркнула недопустимость прямого диалога с представителями так называемых ДНР и ЛНР.

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