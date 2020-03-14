Кулеба дал инструкции для украинцев, которые не успеют вернуться до закрытия границы

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал всех граждан вернуться в Украину до 17 марта, однако отметил, что государства будет готово эвакуировать тех, кто не успеет в сроки этого сделать.

На брифинге в субботу, 14 марта, дипломат напомнил, что Кабмин принял решение с полночи 17 марта закрыть международное воздушное сообщение.

А с полночи 16 марта запрещен въезд в Украину иностранцам, кроме тех, кто имеет вид на жительство в Украине, имеет постоянно проживающих в Украине членов семьи, а также дипломатов.

При этом Кулеба заявил о возможных исключениях, которые будут решаться совместно с руководителями дипломатических ведомств.

"Попробуйте вернуться в Украину до 17 числа. Если у вас не получается этого сделать, зарегистрируйтесь в системе МИД "Друг". Мы будем видеть, что вы остаетесь и нуждаетесь в нашей поддержке.

Обратитесь в консульство или посольство в стране, где вы остались. Когда мы увидим картинку, кто и где находится, мы сможем установить контакт с этими людьми и начать формировать группы [для эвакуации]", – рассказал Кулеба.

Также министр отметил, что МИД договорился с мобильными операторами Vodafone, Киевстар и lifecell об информировании украинцев за рубежом. Они будут получать смс о прекращении авиасообщения, связи с консулами и организации выезда в Украину после 17 марта.

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