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14 марта • обновлено в 18:25
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Кулеба дал инструкции для украинцев, которые не успеют вернуться до закрытия границы

3.4т
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Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал всех граждан вернуться в Украину до 17 марта, однако отметил, что государства будет готово эвакуировать тех, кто не успеет в сроки этого сделать.

На брифинге в субботу, 14 марта, дипломат напомнил, что Кабмин принял решение с полночи 17 марта закрыть международное воздушное сообщение.

А с полночи 16 марта запрещен въезд в Украину иностранцам, кроме тех, кто имеет вид на жительство в Украине, имеет постоянно проживающих в Украине членов семьи, а также дипломатов.

При этом Кулеба заявил о возможных исключениях, которые будут решаться совместно с руководителями дипломатических ведомств.

"Попробуйте вернуться в Украину до 17 числа. Если у вас не получается этого сделать, зарегистрируйтесь в системе МИД "Друг". Мы будем видеть, что вы остаетесь и нуждаетесь в нашей поддержке.

Обратитесь в консульство или посольство в стране, где вы остались. Когда мы увидим картинку, кто и где находится, мы сможем установить контакт с этими людьми и начать формировать группы [для эвакуации]", – рассказал Кулеба.

Также министр отметил, что МИД договорился с мобильными операторами Vodafone, Киевстар и lifecell об информировании украинцев за рубежом. Они будут получать смс о прекращении авиасообщения, связи с консулами и организации выезда в Украину после 17 марта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, коронавирус не должен стать причиной массовой паники, поскольку, как и большинство болезней, поддается лечению и уже достаточно исследован.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Украинская власть хотя бы что-то может сделать нормально? Завезти людей из эпидемически опасного региона и без карантина отправить их по домам. Или специально заразу в страну завозят, чтобы от пенсионеров избавиться.
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