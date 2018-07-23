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Петр Билян
Петр Билян
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Куди не глянеш, а сусіди багатші. От нещастя

1.9тЧитать новость на украинском

В Україні дуже популярна ідея, що насправді ми дуже багата країна, мовляв у нас і чорноземи, і люди дуже працелюбні, ну просто таки зобов'язані бути заможними. А воно якось ніяк не складається. Постійно хтось заважає, як не підступні вороги, то олігархи…

Останнім часом уже здавалося б і революція перемогла, і не те щоб все зовсім погано було, живуть люди, якось, так би мовити крутяться, а от задоволення, нема.

Куди не глянеш, а сусіди багатші і от від такого нещастя, нема куди українцю податися, хіба тільки на заробітки.

Дати собі раду з економічними сподіваннями і мріями українців спробував знаний в Україні економіст Володимир Дубровський, який написав спеціальну книжку "Від гідності до успіху: як побудувати економічне диво на українському ґрунті".

Книжка цікава і пізнавальна, хоча не з усім у ній можна погодитися. Особливо з міркуваннями, щодо загроз патерналізму, це вже ніякі не загрози, патерналізм на нашій прекрасній вітчизні керує так аж гай гуде.

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Автор
Петр БилянПетр Билян
Тема
Экономика Украины: прогнозы
Место
Украина
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