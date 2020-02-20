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20 февраля • обновлено в 12:54
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Куда изолируют украинцев из Уханя: фото медцентра в "Новых Санжарах"

9.5т
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Эвакуированных из Уханя украинцев после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как он выглядит. Спасатели уже заверили, что все пассажиры самолета из Китая – полностью здоровы. К тому же они успешно прошли все предусмотренные процедуры (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Куда изолируют украинцев из Уханя: фото медцентра

"Украина 24/7"

В то же время, под медцентром не утихают протесты, люди блокируют входы в учреждение.

Куда изолируют украинцев из Уханя: фото медцентра

Официальный сайт медцентра "Новые Санжары"

Куда изолируют украинцев из Уханя: фото медцентра

Официальный сайт медцентра "Новые Санжары"

Куда изолируют украинцев из Уханя: фото медцентра

Официальный сайт медцентра "Новые Санжары"

Куда изолируют украинцев из Уханя: фото медцентра

Официальный сайт медцентра "Новые Санжары"

Куда изолируют украинцев из Уханя: фото медцентра

"Украина 24/7"

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заверил, что центр готов принять на 14-дневный карантин украинцев, эвакуированных из КНР. По его словам, во время карантина за ними будут ухаживать квалифицированные врачи и медсестры.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Полтавщине при въезде в Новые Санжары начались столкновения местных жителей с полицией. Жителям города стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев могут доставить в госпиталь, который находится в центре города.

Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил обеспокоенность реакцией украинцев на прибытие самолета с эвакуированными.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
зачем эти фотки? вы палаты, туалеты и душевые покажите...
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