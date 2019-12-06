"Кучер – Кудрявцев – Коррупция!": в Киеве митинговали против новых назначений ГАСИ

Под зданием Государственной архитектурно-строительной инспекции прошел митинг против новых кадровых назначений этого органа. Участники акции уверены: кадровая политика ГАСИ заточена на усиление коррупционных процессов в сфере строительства в Киеве.

Об акции и требованиях ее участников сообщает From-UA.

По данным издания, участников акции, в частности, возмутили намерения назначить известного застройщика Сергея Кучера на должность президента государственной корпорации "Укрбуд". Они уверены: Кучер на новой должности должен будет исполнять обязанности "смотрящего за всей строительной сферой".

В качестве аргументов, подкрепляющих такие опасения, участники называют возможную связь Кучера с предыдущим президентом "Укрбуда".

"Люди на митинге уверены, что Сергей Кучер имеет тесную связь с Максимом Микитасем, доведшим "Укрбуд" практически до разорения, в результате чего более 13 тыс. семей рискуют остаться без уже оплаченных квартир", - сообщает издание.

Также участники акции протестовали против нового главы ГАСИ Александра Строкача, поскольку уверены: на должность его лоббировал предыдущий начальник инспекции.

"Митингующие возмущены тем, что экс-глава ГАСИ Алексей Кудрявцев, с которым Инспекция получила звание "самого коррумпированного госоргана", протолкнул во главу ведомства своего протеже Александра Строкача. Люди уверены, что связка Кудрявцев-Строкач вместе со "смотрящим" Кучером несут реальную угрозу для столицы", - подчеркнул корреспондент From-UA.

Он также отметил, что на акцию ее участники, среди которых – как инвесторы "Укрбуда", так и общественные активисты - принесли плакаты с надписями "Кудрявцев и Строкач уничтожают Киев!", "Кучер – Кудрявцев – Коррупция!", "Вон старых смотрящих!" и т.д.

Собравшиеся уверили: подобные акции протеста будут повторять до тех пор, пока Кудрявцев, Строкач и Кучер будут сохранять влияние на строительную сферу в Киеве.

Ранее СМИ обнародовали информацию о якобы имеющихся у Офиса президента планах назначить Сергея Кучера на должность президента "Укрбуда". Сообщалось также о том, что это назначение инициировал один из топ-чиновников ОПУ.

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