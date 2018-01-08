"Кубло оккупантов": в Виннице объявили бойкот УПЦ МП

В понедельник, 8 января, около десяти человек объявили бойкот Украинской православной церкви Московского патриархата возле дома Винницкой епархии в связи с отказом священника отпевать трагически погибшего ребенка в Запорожье.

Об этом сообщает местный портал "20 секунд".

Активисты наклеили на заборе плакаты с надписями: "Богу посредники не нужны", "В этих стенах умерла вера", "Кубло российских оккупантов" и так далее. Помимо этого, протестующие положили детские игрушки в честь трагических событий в Запорожье.

"В Виннице мы решили провести эту акцию под стенами епархии. К сожалению сегодня выходной, и к нам вышел только охранник. Но он взял у нас большую куклу. Обещал передать владыке. Этой акцией мы хотели показать, что ситуация, которая сложилась в Запорожье, не входит ни в какие рамки. Как может быть, что находясь уже на кладбище священник отказывается отпевать маленького ангелочка", - сообщила соорганизатор акции Юлия Пискунова.

По словам представителя протодиакона и секретаря Винницкой епархии УПЦ МП Владислава Демченко, священник должен был отпеть малыша в Запорожье.

"Ситуация неприятная и страшная! Прежде всего потому, унесшей жизни людей. Считаю, что в этой ситуации было бы лучше отпеть ребенка. Потому что она была христианином. Я бы поступил иначе от запорожского священника. Иначе поступили бы еще несколько винницких священников, с которыми я обсуждал это событие", - подчеркнул он.

Демченко также отметил, что причиной ситуации в Запорожье может быть компания ритуальных услуг, которые часто имеют договоренность с отдельными священниками.

Как сообщал "Обозреватель", вечером 31 декабря в Запорожье самоубийца прибил насмерть своим телом двухлетнего Евгения. Когда семья обратилась к священнику УПЦ МП с просьбой об отпевании малыша, тот отказался, ссылаясь на то, что он был крещен в церкви Киевского патриархата. Это вызвало настоящий скандал по всей Украине.

Позже, в Запорожье, Киеве, Львове, Виннице, Славянске, Харькове, Чернигове люди понесли детские игрушки к церквям в качестве протеста. Флешмоб назывался "#принесикуклу".