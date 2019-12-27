"Кубань ближе!" В Раде обрадовались запуску Крымского моста

Построив Крымский мост, который соединил Россию с оккупированным полуостровом Крым, президент России Владимир Путин приблизил Кубань к Украине.

Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем видеообращении в YouTube. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)

Он высмеял вакханалию, которую оккупанты развели вокруг прибытия в Крым по мосту первых пассажирских поездов.

"Позитивное в том, что Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе", – заявил депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские пропагандисты устроили панику из-за якобы готовящегося присоединения Кубани к Украине, которое, по их мнению, курируют США.

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