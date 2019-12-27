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27 декабря • обновлено в 06:57
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"Кубань ближе!" В Раде обрадовались запуску Крымского моста

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Построив Крымский мост, который соединил Россию с оккупированным полуостровом Крым, президент России Владимир Путин приблизил Кубань к Украине.

Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем видеообращении в YouTube. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)

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Он высмеял вакханалию, которую оккупанты развели вокруг прибытия в Крым по мосту первых пассажирских поездов.

"Позитивное в том, что Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе", – заявил депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские пропагандисты устроили панику из-за якобы готовящегося присоединения Кубани к Украине, которое, по их мнению, курируют США.

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Автор
Екатерина Луговская
Персона
Алексей Гончаренко
Место
Украина
Тег
Крымский мост
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Вислоухие славятся своим умением везде находить перемогу. Им говорят : xoxлы, вас в жoпy выeбли - отвечают: зато у них xyй в гaвнe !
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2
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Всё правильно , украинцам не запрещено пользоваться этим мостом.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Уже пора Лешику переобуваться в прыжке....он в ентом деле ЗМС.
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