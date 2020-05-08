Кто в Украине умирает от коронавируса: опубликована официальная статистика

Кирилл Лютый Общество 00:51, 9.05.2020

В Украине в возрастно-половой структуре умерших от коронавируса преобладают мужчины 204 (56,5%) и люди в возрасте от 50 лет (86%).

Об этом сказано на странице Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

"По состоянию на 8 мая в Украине зарегистрирован 361 случай смерти от осложнений, вызванных COVID-19. Для сравнения, по состоянию на 30 апреля смертей было 261. Показатель смертности составил 0,9 на 100 тысяч населения. Для сравнения, по состоянию на 30 апреля, этот показатель составлял 0,62% на 100 тысяч населения. Средний показатель летальности по Украине – 2,5%", – отмечается в сообщении.

Показатель летальности, который превышает средний по Украине, зарегистрирован в таких областях:

  • Черниговская (8,7%)

  • Ивано-Франковская (5,6%);

  • Кировоградская (4,7%);

  • Хмельницкая (4,7%);

  • Донецкая (3,3%);

  • Полтавская (3,3%);

  • Черкасская (3,3%);

  • Черновицкая (3,2%);

  • Николаевская (2,8%);

  • Львовская (2,7%);

  • Сумская (2,7%).

74,5% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирения.

В 23,8% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение, и т.д.

68% умерших – это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.

Отмечается, что средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составила 13 дней. А с момента их госпитализации к смерти – 7 дней.

Статистика по коронавирусу в Украине
facebook.com/phc.org.ua

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на утро пятницы, 8 мая, в Украине зарегистрировано 14 195 случаев заражения COVID-19.

В мире у мужчин в два раза больше шансов умереть от COVID-19, чем у женщин. Об этом говорят данные исследований, которыми руководил доктор Бен Голдакр из Оксфордского университета.

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