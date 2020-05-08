Главная Новости
9 мая • обновлено в 01:07
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Кто в Украине умирает от коронавируса: опубликована официальная статистика

826
Читать материал на украинском

В Украине в возрастно-половой структуре умерших от коронавируса преобладают мужчины 204 (56,5%) и люди в возрасте от 50 лет (86%).

Об этом сказано на странице Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

"По состоянию на 8 мая в Украине зарегистрирован 361 случай смерти от осложнений, вызванных COVID-19. Для сравнения, по состоянию на 30 апреля смертей было 261. Показатель смертности составил 0,9 на 100 тысяч населения. Для сравнения, по состоянию на 30 апреля, этот показатель составлял 0,62% на 100 тысяч населения. Средний показатель летальности по Украине – 2,5%", – отмечается в сообщении.

Показатель летальности, который превышает средний по Украине, зарегистрирован в таких областях:

  • Черниговская (8,7%)

  • Ивано-Франковская (5,6%);

  • Кировоградская (4,7%);

  • Хмельницкая (4,7%);

  • Донецкая (3,3%);

  • Полтавская (3,3%);

  • Черкасская (3,3%);

  • Черновицкая (3,2%);

  • Николаевская (2,8%);

  • Львовская (2,7%);

  • Сумская (2,7%).

74,5% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирения.

В 23,8% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение, и т.д.

68% умерших – это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.

Отмечается, что средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составила 13 дней. А с момента их госпитализации к смерти – 7 дней.

Статистика по коронавирусу в Украине

Статистика по коронавирусу в Украине

facebook.com/phc.org.ua

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на утро пятницы, 8 мая, в Украине зарегистрировано 14 195 случаев заражения COVID-19.

В мире у мужчин в два раза больше шансов умереть от COVID-19, чем у женщин. Об этом говорят данные исследований, которыми руководил доктор Бен Голдакр из Оксфордского университета.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Центр общественного здоровья Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 14 195.

    Вылечились: 2706. Умерли: 361.

  • В мире заболели уже почти 4 миллиона человек, погибли – более 274 тысячи.

  • Эпицентр пандемии в Украине сместился – на Львовщине срочно собрали штаб.

  • Медики уточнили ранний симптом коронавируса: появляется на третий день.

  • Умирают от COVID-19 в два раза чаще: исследования указали на основную группу риска.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги