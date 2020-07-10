МоваЯзык

Топ-темы:

Кто в Украине чаще всего болеет и умирает от COVID-19: появилась статистика

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
2,9 т.
Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине.

Больше всего инфицированных коронавирусом украинцев зафиксировано в возрастной группе 50-59 лет. К тому же, большинство из них женщины (58%).

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Что касается жертв пандемии, то от опасной болезни в Украине чаще всего умирают мужчины 60-69 лет (53%). Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Советом национальной безопасности и обороны.

В целом картина заболеваемости в Украине выглядит так:

  • 0-9 лет – 3,8% больных;

  • 10-19 лет – 4,5%;

  • 20-29 лет – 10,1%;

  • 30-39 лет – 16,8%;

  • 40-49 лет – 18%;

  • 50-59 лет – 21,1%;

  • 60-60 лет – 16,4%;

  • 70-79 лет – 6,6%;

  • 80-89 лет – 2,4%;

  • 90-100 лет – 0,2%.

Ситуация с коронавирусом в Украине

Ситуация с коронавирусом в Украине СНБО

Статистика смертности распределилась так:

  • 0-9 лет – 0,0% больных;

  • 10-19 лет – 0,3%;

  • 20-29 лет – 0,4%;

  • 30-39 лет – 2,5%;

  • 40-49 лет – 7,7%;

  • 50-59 лет – 18,4%;

  • 60-60 лет – 29,7%;

  • 70-79 лет – 24,1%;

  • 80-89 лет – 14,9%;

  • 90-100 лет – 2,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • по состоянию на утро пятницы, 10 июля, в Украине официально подтверждено 52 043 случая коронавирусной инфекции. Из них 819 выявлено за минувшие сутки.

  • От COVID-19 в стране умерли уже 1345 человек (+18 в сутки), а 24 800 пациентов (1 016) полностью побороли болезнь, что стало новым суточным рекордом.

УкраинаКарантин в УкраинеКоронавирусСНБО
Поделиться в Facebook
  2. Общество