Кто в Украине чаще всего болеет и умирает от COVID-19: появилась статистика
Коронавирус в Украине.
Больше всего инфицированных коронавирусом украинцев зафиксировано в возрастной группе 50-59 лет. К тому же, большинство из них женщины (58%).
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Что касается жертв пандемии, то от опасной болезни в Украине чаще всего умирают мужчины 60-69 лет (53%). Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Советом национальной безопасности и обороны.
В целом картина заболеваемости в Украине выглядит так:
0-9 лет – 3,8% больных;
10-19 лет – 4,5%;
20-29 лет – 10,1%;
30-39 лет – 16,8%;
40-49 лет – 18%;
50-59 лет – 21,1%;
60-60 лет – 16,4%;
70-79 лет – 6,6%;
80-89 лет – 2,4%;
90-100 лет – 0,2%.
Ситуация с коронавирусом в Украине СНБО
Статистика смертности распределилась так:
0-9 лет – 0,0% больных;
10-19 лет – 0,3%;
20-29 лет – 0,4%;
30-39 лет – 2,5%;
40-49 лет – 7,7%;
50-59 лет – 18,4%;
60-60 лет – 29,7%;
70-79 лет – 24,1%;
80-89 лет – 14,9%;
90-100 лет – 2,1%.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на утро пятницы, 10 июля, в Украине официально подтверждено 52 043 случая коронавирусной инфекции. Из них 819 выявлено за минувшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 1345 человек (+18 в сутки), а 24 800 пациентов (1 016) полностью побороли болезнь, что стало новым суточным рекордом.