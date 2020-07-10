Кто в Украине чаще всего болеет и умирает от COVID-19: появилась статистика

Больше всего инфицированных коронавирусом украинцев зафиксировано в возрастной группе 50-59 лет. К тому же, большинство из них женщины (58%).

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Что касается жертв пандемии, то от опасной болезни в Украине чаще всего умирают мужчины 60-69 лет (53%). Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Советом национальной безопасности и обороны.

В целом картина заболеваемости в Украине выглядит так:

0-9 лет – 3,8% больных;

10-19 лет – 4,5%;

20-29 лет – 10,1%;

30-39 лет – 16,8%;

40-49 лет – 18%;

50-59 лет – 21,1%;

60-60 лет – 16,4%;

70-79 лет – 6,6%;

80-89 лет – 2,4%;

90-100 лет – 0,2%.

Ситуация с коронавирусом в Украине СНБО

Статистика смертности распределилась так:

0-9 лет – 0,0% больных;

10-19 лет – 0,3%;

20-29 лет – 0,4%;

30-39 лет – 2,5%;

40-49 лет – 7,7%;

50-59 лет – 18,4%;

60-60 лет – 29,7%;

70-79 лет – 24,1%;

80-89 лет – 14,9%;

90-100 лет – 2,1%.

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