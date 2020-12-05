Кто в СССР придумывал узоры для обоев и что они значили: появилось объяснение. Видео

В Советском Союзе обои для стен, казалось, были схожи между собой. На самом же деле точное количество узоров невозможно сосчитать, так как обойные мастера, в том числе, брали идеи из истории искусства и других государств.

При этом уже готовый дизайн долгое время проходил жесткий отбор. Как пишет Telegram-канал Violity, группа советских чиновников "решала, какие обои будут украшать дома" в СССР (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Производство обоев в СССР было промышленным, но изначально трафареты для нанесения узоров художники, а потом и другие мастера создавали вручную. Размер готовили сразу под определенную ширину листа. Далее тоже самостоятельно наносили узор на несколько метров обойного листа.

В СССР узоры для обоев сперва рисовали и делали вручную

Наглядно увидеть это авторы поста в Violity предложили в ярком видеоролике. Вот только он был отснят на фабрике не в СССР, а в английском городке Гринфорд в 1963 году.

Чиновники "решали, какие обои будут украшать дома" советских граждан

В сети же можно найти немногочисленные ролики о создании обоев советскими мастерами. Один из них от 1979 года показывает, как "кипит" работа над созданием "километров узоров" в одном из целлюлозно-бумажных комбинатов.

Производство обоев в СССР было автоматизированным

В видеофильме есть сцена, где чиновники действительно утверждают эскизы – эти люди в какой-то момент и решали, какие в советских домах будут орнаменты.

Кадры из советского целлюлозно-бумажного комбината

Кадры сопровождаются характерным для советских времен "мотивирующим" музыкальным рядом. В конце же голос за кадром говорит, мол, только одна такая фабрика в СССР ежегодно осваивала 30 новых видов узоров и выпускала 160 тысяч километров обоев. А это значит, что "около миллиона семей могли увидеть свои квартиры красочными и обновленными".

Какие узоры использовались на обоях в СССР

Отмечается, что самым популярным в те времена считался узор "дамаск". В Союз он пришел из Китая, где и зародилось обойное искусство. Это часто была композиция из волнистых линий с растительными мотивами, узор подразумевал природное богатство и изобилие.

Вариантов "дамаска" в СССР было очень много. Ведь он достаточно нейтрален, использовался давно, привычен людям и не вызывает каких-то неправильных ассоциаций. Его часто брали за основу и позволяли себе разные вариации: где-то больше веточек, где-то меньше.

Обои в квартирах советских граждан

Бывали на советских обоях и достаточно неоднозначные узоры. Например, "геральдическая лилия" – знак французской королевской власти. Вряд ли художники хотели вложить этот смысл. Но символ все-таки взяли.

Довольно много на обоях было марокканских мотивов. Узоры в Марокко сами по себе неоднозначные – это уже смесь орнаментов других культур, но советские художники легко брали их и изменяли под себя.

Пример узоров на советских обоях

А еще на стенах квартир в СССР можно было встретить "четырехлистник" – очень древний орнамент, который тесно связан с геральдикой. Такой рисунок часто используют как символ христианства, а еще его иногда называют символом счастья.

Узор "дамаск"

В целом на советских обоях было довольно много символов разных культур. Почти каждый рисунок содержал отсылку к какому-то национальному орнаменту. Иногда это были популярные во всем мире узоры, иногда очень локальные. Конечно-же, мало кто мог эти символы узнать среди нового рисунка, созданного советскими художниками, поэтому обычно в СССР ценили обои не за тайный символизм, а за "красоту".

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