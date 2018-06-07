"Кто-то видел бабочек?" Синоптик сообщила о резкой смене погоды в Украине

В Украине в пятницу, 8 июня, ожидается потепление, а в западных областях пройдут дожди.

Такой прогноз обнародовала в своем Facebook синоптик Наталья Диденко.

"В Украине завтра + 22 + 28 градусов, Запад очень теплый, Восток - свежий. Дожди с грозами вероятные в западных областях, остальные территории - в солнце и роскошных кучевых облаках. В Киеве 8 июня будет сухо и +27 градусов. Вероятность дождя в столице - в субботу", - написала она.

По словам Диденко, ночная температура начала выравниваться.

"Видел ли кто-то бабочек сегодня после прошлой холодной ночи? Потому ночная температура начинает выравниваться и уже почти не будет ниже 10 градусов", - пишет она.

При этом синоптик отметила, что "температурная поляна Европы — симметричная".

"На западе и на востоке завтра ожидается + 22 + 28 градусов. Посередине - Балканы, через Чехию, Германию до Дании и даже к югу Швеции преобладать жара, + 25 + 33 градуса. В большинстве районов Испании и в Португалии - прохладно, + 12 + 20 градусов", - добавила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Укргидрометцентра, в Украину с 7 июня придет ночное похолодание.