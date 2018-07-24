"Захватили Крым": в России оскандалились правдивым заявлением

Рейтинговое российское пропагандистское издание опубликовало новость с заголовком "В России увековечили захват Крыма".

На сайте Lenta.ru появился материал о том, что в России появится праздник на честь "судьбоносного решения" о принятии 19 апреля 1783 года Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

Как известно, в 2014 году Россия под видом якобы референдума осуществила аннексию Крыма у Украины, отправив туда своих военных.

Несмотря на тот факт, что никто из российских СМИ не признает Крым оккупированным, все же очень долгое время на сайте заголовок был неизменным. После этого, его исправили на "Госдума установила новую памятную дату".

OBOZREVATEL успел сделать скриншоты материала, который к тому же растиражировали многие другие СМИ.

В соцсети Twitter пользователи уже отреагировали на произошедшее.

"Тут заголовок поменяли. А на сайте?", "Кто-то сегодня пострадает", "Зачем вообще нужно было менять. Нужно называть вещи своими именами", - написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австралии скандал с картой, где Крым изображен российским, получил продолжение.