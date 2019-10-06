"Кто-то очень напуган": Богдан выдвинул громкое обвинение против участников митингов

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что участники акции "Нет - капитуляции"в Киеве пришли туда за деньги.

О проплаченности митингов он заявил на своей странице в Facebook. Там он разместил скриншоты сообщений, на которых видно, что участникам якобы предлагают деньги за участие в акции, которая проходит 6 октября в Киеве.

"Скоро кто-то очень напуганный, все украденное раздаст народу", – подписал он снимки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

2 октября в украинских городах продолжились протесты против подписания "формулы Штайнмайера" под лозунгом "Нет капитуляции!". Активисты собрались на Майдане Незалежности в Киеве. Они скандировали "Одна единая соборная Украина!", "Зелю геть!", "Зелю на палю", "Нет капитуляции!". Также тогда люди устроили митинг и под Офисом президента.

6 октября неравнодушные украинцы снова устроили массовые мирные митинги против подписания Украиной "формулы Штайнмайера" в ряде крупнейших городов. Они опасаются, что этот шаг приведет к полной капитуляции государства перед страной-агрессором Россией.

Участники вече "Нет капитуляции" на Майдане Независимости в Киеве продолжили протесты под стенами Офиса президента на улице Банковой, а также у Верховной Рады. Активисты также объявили требования к власти, среди которых – отставка главы ОПУ Андрея Богдана.

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