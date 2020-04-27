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27 апреля • обновлено в 21:36
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Глава ОГА пояснил массовое заражение коронавирусом медиков на Харьковщине

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Причиной инфицирования 53 медиков в Харьковской области могло стать их недостаточно ответственное отношение к средствам индивидуальной защиты.

"Возможно, кто-то еще не поверил, что эта инфекция распространяется", – предположил в эфире ObozTV председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

"Может быть, они неправильно используют средства защиты, но я не хочу обвинять врачей. Я настаиваю на том, что нам надо сейчас не придерживать средства индивидуальной защиты, а обязательно их использовать, не надо их беречь для каких-то времен", – сказал он, имея в виду случаи "экономии" защитных костюмов, масок, перчаток и прочего.

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В этом контексте он подчеркнул, что все больницы области снабжаются средствами индивидуальной защиты в достаточном объеме. "Если чего-то недостает, то нужно просто сообщить об этом", – сказал чиновник.

Он не исключил, что к трем категориям граждан, которые подлежат обязательному тестированию на коронавирус, добавятся еще и медицинские работники.

Глава ОГА пояснил массовое заражение медиков на Харьковщине

Глава ОГА пояснил массовое заражение медиков на Харьковщине

Напомним, по состоянию на 27 апреля в Харьковской области подтверждено 53 случая заражения медиков коронавирусом.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Алексей Кучер пояснил вспышку коронавируса в Харьковской области, когда за одни сутки количество инфицированных возросло на 49 человек.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Коронавирус Итоги
Персона
Алексей Кучер
Место
Украина Харьков
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