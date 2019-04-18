|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Кто такие русские? Иди на х*й!" Соколова послала топ-пропагандиста Кремля за фейк об Украине

Читать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова публично унизила путинского пропагандиста Владимира Соловьева за распространение фейков об истории Украины.

Яркую зарисовку она показала в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, в одной из программ рупор Кремля заявил, что Ярослав Мудрый крайне удивился бы, если бы его кто-то назвал украинцем, а не русским князем.

Соколова решила ответить на выпады Соловьева забавной пародией в стиле популярного сериала "Игра престолов".

Янина Соколова

Янина Соколова

"Стартовал восьмой сезон "Игры престолов". Ну и что? Это просто сказочка. А у нас реальность. Идет седьмой сезон игры престолов — седьмые выборы президента Украины. Пока наши Баратеон и Тирион скубутся, а у безупречных чубы трещат, за стеной король ночи продолжает превращать пропагандой живых людей в виктов. Зомби полностью подчинены его воле. И сразу слово мастеру над шептунами. Самому обрезанному на российском ТВ — Варису Соловьеву. На этот раз что-то не то нашептали ему его эпилептички", — сказала журналистка.

Новости
"Пошлют на х*й 80 тысяч раз": Соколова поставила на место Скабееву

После этого она в свойственной ей сатирической манере разыграла сцену общения Ярослава Мудрого с россиянами.

"Не понимаю: есть поляне, древляне, кривичи. А кто такие русские? Ты откуда, юродивый? Из Москвы? Там славяне живут? Пока нет? Ну и иди на х*й", — обратилась она к Соловьеву.

"Именно так в украинском языке появилось слово х*й. В оригинале на украинском это слово выговаривается более певуче — х*и, на французский манер. То уже Ярославу доченька подсказала", — с сарказмом добавила Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова затроллила топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева за глупую фразу о том, что центр Украины якобы находится в Мавзолее Ленина. Она отметила, что в таком случае рупор путинского режима должен покинуть территорию Украины, ведь столица страны-агрессора стала ее частью.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персоны
Янина СоколоваВладимир Соловьев
Место
Украина
Тег
Игра престолов 8
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
21
32
Смешно
6
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Козлота мокшанская, бегом на свой родной исконный мокшанский язык перешли, хватит уже и того, что горлом срете там, где вами брезгуют, делайте это хотя бы с гордостью за ваших дырявых предков, которые в орде холуйствовали и вашему безыдейному стаду страсть к холуйству у хуйла привили
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
На это конченое существо ни один адекват реагировать не будет.А задача и стоИт спровоцировать конфликт с российскими публичными персонами.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Алексеев Владимир
Алексеев Владимир
Может её кому нибудь жалко?Прощай подземная автостоянка.Только за отсос сторожу.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения