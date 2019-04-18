"Кто такие русские? Иди на х*й!" Соколова послала топ-пропагандиста Кремля за фейк об Украине

Украинская журналистка Янина Соколова публично унизила путинского пропагандиста Владимира Соловьева за распространение фейков об истории Украины.

Яркую зарисовку она показала в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, в одной из программ рупор Кремля заявил, что Ярослав Мудрый крайне удивился бы, если бы его кто-то назвал украинцем, а не русским князем.

Соколова решила ответить на выпады Соловьева забавной пародией в стиле популярного сериала "Игра престолов".

Янина Соколова

"Стартовал восьмой сезон "Игры престолов". Ну и что? Это просто сказочка. А у нас реальность. Идет седьмой сезон игры престолов — седьмые выборы президента Украины. Пока наши Баратеон и Тирион скубутся, а у безупречных чубы трещат, за стеной король ночи продолжает превращать пропагандой живых людей в виктов. Зомби полностью подчинены его воле. И сразу слово мастеру над шептунами. Самому обрезанному на российском ТВ — Варису Соловьеву. На этот раз что-то не то нашептали ему его эпилептички", — сказала журналистка.

После этого она в свойственной ей сатирической манере разыграла сцену общения Ярослава Мудрого с россиянами.

"Не понимаю: есть поляне, древляне, кривичи. А кто такие русские? Ты откуда, юродивый? Из Москвы? Там славяне живут? Пока нет? Ну и иди на х*й", — обратилась она к Соловьеву.

"Именно так в украинском языке появилось слово х*й. В оригинале на украинском это слово выговаривается более певуче — х*и, на французский манер. То уже Ярославу доченька подсказала", — с сарказмом добавила Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова затроллила топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева за глупую фразу о том, что центр Украины якобы находится в Мавзолее Ленина. Она отметила, что в таком случае рупор путинского режима должен покинуть территорию Украины, ведь столица страны-агрессора стала ее частью.

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