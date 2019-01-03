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Максим Мирович
Максим Мирович
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Кто такие настоящие русофобы

1.2т

Так, друзья — сегодня будет интересный и давно задуманный мной пост про настоящую русофобию. Как вы знаете, "русофобами" часто называют тех, кто осмеливается критиковать Сталина, совок или политику Путина — мол, если вам не нравятся те или иные решения властей, так и народ в целом вы не любите.

Особенно навешиванием таких ярлыков славятся всевозможные любители СССР — стоит, например, написать о том, что в СССР делали ракеты, но не могли придумать женские прокладки — как тут же раздаётся крик "вы что, Гагарина не уважаете? Почему вы так не любите всё русское? Вы что русофоб?" — что делает дальнейшую дискуссию совершенно невозможной. И ладно бы, если бы это касалось только вопросов совка — но такие же вскрики раздаются и на критику некоторых современных проблем — что делает невозможным обсуждение и их, а это гораздо хуже, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

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В сегодняшнем большом посте я расскажу вам о том, кого называют "русофобами", откуда и как вообще появился этот термин, расскажу о настоящих русофобах, а также подброшу немного конспирологии.

Из истории вопроса.

Идея подменять истинное обсуждение проблемы навешиванием ярлыков "вы просто не любите всё русское/немецкое/австрийское" далеко не нова и существует как минимум пару сотен лет — особенно такой демагогией славились империи прошлого, диктаторы которых любили вещать от имени "преданного народа" — мол, народ меня выбрал, он меня любит — значит, я буду говорить от его имени, и если вы не любите меня лично — то вы не любите и весь наш народ.

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В XX веке такой демагогией прославился Гитлер — в своей пропаганде он заявлял, что всякий, кто не любит партию нацистов — не любит и Германию и весь германский народ, и является самым настоящим германофобом — просто ненавидит всё германское и так далее. Абсурд этой пропаганды очевиден — ведь множество немцев, которые действительно любили Германию, выступали при этом против Гитлера и нацистов — так как понимали, что нацисты своей пропагандой и войнами ведут их любимую Германию к полному краху.

Именно эти люди, которые боролись против Гитлера — и есть герои современной Германии, в дань их памяти установлен день принятия военной присяги Бундесвера — 20 июля. В этот день в 1944 году группа немецких офицеров совершила покушение на Гитлера — они справедливо считали его тираном и узурпатором.

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Молодой офицер Эвальд-Хайнрих фон Кляйст, один из участников покушения на Гитлера, в интервью 1994 года говорил так: "Меня ужасно мучило, что все эти преступления нацистов совершались от имени Германии. И я сказал себе — надо показать миру, что есть и другая Германия. Я был убеждён, что в случае удачи был бы большой шанс сохранить жизнь огромному числу людей, шанс избежать разрушения Германии".

Сам Гитлер, кстати, весной 1945 года окончательно поехал крышей и начал отдавать приказы о полном уничтожении Германии, так как считал, что без него и его шайки нацистов и Германии никакой быть не должно — он приказывал взрывать все заводы, мосты, дороги и города — об этом на Нюрнбергском процессе рассказывал Альберт Шпеер, который напрямую получал эти приказы и старался их саботировать. Получается, что это именно Гитлер был самымым большим германофобом, принёсшим Германии невероятные беды— хотя постоянно обвинял в этом других.

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Как оно устроено.

Теперь давайте посмотрим, как устроен сам термин "русофобия". С семантической точки зрения устройство ярлыка "русофобы" очень простое — он призван сместить фокус с обсуждаемой проблемы на личность самого собеседника, а также внести путаницу с классификацией — подменить группу "плохие политики/управленцы" группой "русские".

В информатике такие вещи называют "неправильной группировкой" — когда те или иные предметы или явления объединяются в группу по неверно выбранному общему признаку. Скажем, у вас есть шкаф, тумбочка, стол и кровать, но вы относите их не к группе "мебель", а к группе "напитки" — хотя данные объекты не имеют к ней никакого отношения.

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С "русофобией" происходят примерно те же вещи — те или иные политические решения объявляются принадлежащими не группе "советская власть", а группе "русские" — мол, если вы не поддерживаете к примеру ввод советских войск в Афганистан — так вы "русофоб" и русских не любите. В общем — всё происходит ровно так же, как этот делал Гитлер, объявляя себя дейсвутющим от имени Германии и германского народа.

Кроме того, как я уже написал выше — ярлык "русофобы" смещает акцент с обсуждаемой проблемы на личность самого собеседника. "Ах, вам не нравится то и это? Да вы на себя посмотрите — вы же самый настоящий русофоб! Как вас только Земля носит!" — это классический демагогический приём под названием argumentum ad personam, который был раскритикован ещё в античные времена — он аппелирует к личности собеседника вместо сути вопроса и является ошибочным. Впрочем — тем, кто вместо философии упорно изучал марксизм-ленинизм, это неизвестно)

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Конспирология.

Обычно все фанаты СССР, читатели книг про попаданцев и прочие товарищи, которые любят раздавать ярлык "русофобы" — крайне падки на всякую конспирологию. Конспирологические теории навешивателей ярлыка всегда очень злые и тревожные — вокруг СССР, а позже и вокруг России, существует самое настоящее кольцо враждебности, которое постепенно сжимается — "вон, в Латвии ещё одна база НАТО появилась" — вскрикивает конспиролог, и с болью в сердце прикрепляет ещё одну булавку на карте Родины. Окружают, гады!

Opus Magnum любителей конспирологии (а также развешивателей ярлыка "русофобы") является "План Даллеса" (на самом деле — литературная цитата из романа Анатолия Иванова "Вечный зов") — якобы всемогуще буржуины Загнивающего Запада спят и видят, как бы уничтожить Великую Страну. Уничтожение предполагается осуществить путём насаждения безнравственности, низкопробных театральных постановок, обссыкания Обамой подъездов и спаивания населения — ведь как известно, это именно Загнивающий Запад придумал такую отраву, как "Солнцедар" и продавал его по всему СССР.

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Немало тревог конспирологом доставляет и такая личность, как Отто фон Бисмарк — тот вообще, как известно благодаря интернету, выдал немало "русофобских" цитат — вроде той, что "только тогда мы поссорим братские народы, когда в Украине начнёся Майдан, спонсированный Госдепом!". В общем, все навешиватели ярлыка "русофобы" верят во всякую конспирологию, при этом не замечая, что очень часто именно они сами являются причиной негативного восприятия России на международной арене.

О настоящей русофобии.

А теперь давайте немножко конспирологии подброшу вам я. Давайте примем за чистую монету тот факт, что Запад не хочет, чтобы страны Восточной Европы, включая и Россию, "встали с колен" и вошли в Золотой миллиард. Что ему нужно делать для этого? Если бы этим проектом занимались не тупые и прямолинейные бывшие разведчики, а умные люди, изучавшие теорию информации и математическую теорию игр (рассматривающую изменение состояния системы с каждым следующим ходом) то ответ был бы следующим — Россия должна объявить себя "центром всего русского" и начать "политику собирания земель" — это окончательно отвратит от неё страны бывшего СССР, которые в качестве ответной реакции на данный ход начнут всё более и более отдаляться от такой России — чего не произошло бы, будь Россия миролюбивым демократическим государством.

Такое положение вещей также желательно закрепить аннексией Россией территорий у некоторых постсоветских стран и создания там бандитских анклавов— чтобы от современной России совсем уж шарахались, как от чумы. Ещё также очень желательно, чтобы российские СМИ и всякие там лидеры мнений периодически высказывались о "недогосударствах" и "недонародах", которые по какому-то недоразуменю окружили Россию, и время от времени вскрикивали о новых аннексиях и захватах, а также "высылках неугодных элементов" — что сделает создание какого-то демократического и свободного альянса восточноевропейских стран полностью невозможным. Что вы говорите, культ Сталина ещё воскресить? Да — тоже отличная идея, принимается.

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На трон в самой России нужно посадить человека, который будет работать на наши (Загнивающего Запада) интересы и который сможет максимально отгордить народ от имеющихся в стране ресурсов и управления государством — ресурсы он пускай продаёт нам и держит свои деньги в наших банках, а народ пускай кормит сказками о "величии". А чтобы у народа не возникало вопросов, почему же всё кругом так плохо, мы будем пропагандировать в СМИ подмену понятий — тех, кого устраивает такая медленная деградация и погружение страны в Средневековье, мы назовём "патриотами", а тех, кто выступает против этого, за свободную и демократическую Россию — мы назовём "русофобами".

Это позволит поддерживать необходимый конфликтный баланс в обществе — малограмотные, но при этом агрессивыне люди будут сами устраивать конфликты с теми, кто хочет каких-то изменений к лучшему — система полностью перейдёт на саморегуляцию и не потребует какого-либо внешнего вмешательства.

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Послесловие.

Разумеется, всё написанное в предыдущем разделе — это полная чепуха с точки зрения "злого замысла". Нет никакого единого "Загнивающего Запада", который хотел бы деградацию Восточной Европы — так как попросту никто не хочет жить по соседству с нищими, от которых идёт только агрессия, проблемы, болезни и беженцы — все хотят соседствовать с развитыми и богатыми странами.

И тем не менее — фактическая ситуация очень напоминает всё описанное, за исключением лишь того, что никакая "рука запада" за этим не стоит. Нет никакого "Доктора Зло", который строит все эти коварные планы — в философии есть принцип "бритвы Хэнлона", который учит в любых негативных тенденциях искать прежде всего не злой умысел, а человеческую глупость и ошибки. Во всём виноваты вы сами.

И если исходить из этой тенденции — то самыми большими русофобами являются те, кто больше всех кричит о "русофобии" — потому что именно они делают всё, чтобы от России все разбегались в разные стороны. "Сталин с нами!", "любите нас — или мы вас убьём!" — вскрикивают настоящие русофобы, и не понимают, почему вместо "братской любви" соседи начинают покупать каски и бронежилеты...

Такие дела.

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Источник:Facebook Максима Мировича
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеры животные, которые убивают тысячи людей на Донбасе, так и останутся животными в сознании людей, как бы ни старалась их геббельс-пропаганда, ад сатаны их ждет со страшными мучениями.
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