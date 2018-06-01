Помогает "новороссам": что известно о путинском кураторе покушения на Бабченко

29 мая в Киеве произошло резонансное "убийство" журналиста, который переехал из России в Украину, Аркадия Бабченко. Сообщалось, что его "убили" на пороге своей квартиры тремя выстрелами в спину, по дороге в больницу журналист "скончался".

Через день, 30 мая, на брифинге глава СБУ Василий Грицак сделал неожиданное заявление – убийство Бабченко было инсценировано в рамках спецоперации, в ходе которой был задержан организатор "убийства" Борис Герман. На брифинге появился и сам журналист.

В свою очередь Герман утверждает, что работал на украинскую контрразведку. На суде, избиравшем ему меру пресечения, Герман заявил, что связался со спецслужбами после того, как к нему обратился его "давний знакомый" Вячеслав Пивоварник, который живет в Москве и "занимается в фонде Путина организацией беспорядков в Украине".

OBOZREVATELсобрал все известные факты о человеке, который, вероятно, стоит за покушением на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Живет в Киеве?

Исходя из данных по одной из единственных сохраненных страниц в соцсети "Одноклассники" Вячеславу Пивоварнику 34 года. Точное место рождения неизвестно, в профиле Вячеслав указал место своего проживания - Киев. Отметим, что с ноября 2016 года Пивоварник страницу в соцсети не посещал.

Вячеслав Пивоварник Фото из страницы Вячеслава в соцсети "Одноклассники"

Учился предполагаемый заказчик "убийства" в Национальном Техническом Университете "Киевский Политехнический Институт".

При этом на его же странице указано еще одно высшее учебное заведение - Ужгородский государственный институт информатики, однако датой начала обучения стоит 1990 год, на то время Вячеславу было всего 6 лет.

На этом подробная информация о Пивоварнике заканчивается, данных о его личной жизни в интернете практически нет. Его страницы в других соцсетях удалены. Удален был и профиль Пивоварника во "ВКонтакте", но в кэше агрегаторов данных из соцсетей видно, что последним местом жительства в аккаунте был указан Санкт-Петербург. При этом на допросе Герман заявил, что заказчик живет в Москве.

Бизнес-деятельность и связь с Россией

В системе "СПАРК-Интерфакс" есть данные только об одном человеке с таким именем - Вячеславе Александровиче Пивоварнике. Человек с такими ФИО руководил или владел долями в пяти украинских юрлицах, в том числе - 50% ООО "Общественная служба безопасности Украины", вторым соучредителем которого выступает Сергей Еремеевич Деев. Полный тезка последнего фигурирует в СМИ как деятель украинского старообрядчества и называется экспертом российского Фонда национальной и международной безопасности.

По данным СПАРК, этот фонд возглавлял бывший советский генерал-спецпропагандист Леонид Шершнев (умер в конце 2014 года). Он же выступал учредителем националистического фонда "Русские" и "Центра помощи соотечественникам из Новороссии и Украины".

Кроме того, в Украине Пивоварник основал ООО "Теленткапитал". Судя по твиттеру компании, в 2009-2010 годах она занималась бизнес-тренингами в Киеве. Там также указан профиль Пивоварника в LinkedIn, но на момент публикации заметки он был удален.

В 2012-2016 годах Вячеслав Пивоварник, по данным СПАРК, также был гендиректором украинского ООО "Рускон-Украина". Владельцем ООО значится иностранная компания "Енервi трейд сервiсиз ЛТД". В реестре британских компаний есть компания NRV TRADE SERVICES LTD., директором которой указан Борис Герман. Кстати, в соцсети в "Одноклассниках" Герман и Пивоварник являются друзьями.

"Рускон-Украина" - СП с российским оператором контейнерных перевозок "Рускон", говорится в новости на сайте последнего. В качестве контакта там указан ящик электронной почты s.pyvovarnyk@ruscon-ukraine.com.ua. Владелец "Рускона" - бизнесмен, бывший депутат Госдумы Сергей Шишкарев. РБК называл его соратником, а издание The Insider - "близким другом" экс-вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, вечером 31 мая Бориса Германа арестовали на 2 месяца без права внесения залога.