"Это не смешно": россиянка объяснила, как могут использовать Савченко

Заявления генпрокурора Юрия Луценко о подготовке теракта нардепом Надеждой Савченко в Верховной Раде вполне обоснованы, ведь российские спецслужбы способны использовать политика втемную.

В комментарии "Обозревателю" российская оппозиционерка Ольга Курносова пояснила, что если российские спецслужбы легко убивают людей в Лондоне, то в Украине они могут быть способны на большее, учитывая, что здесь их количество гораздо значительнее.

"Все смеются над вчерашнем выступлением Луценко в Раде, говорят, что это совершенно невозможные вещи. А я вот не считаю, что это невозможно. Я не скажу, что это реально планировала Савченко, это мы узнаем достаточно скоро, через неделю будет рассмотрение представление Генпрокуратуры на лишение ее неприкосновенности", – сказала Курносова.

Вместе с тем, российская оппозиционерка не считает, что народный депутат Надежда Савченко могла быть завербована в российской тюрьме.

"Я вообще считаю, что они очень хорошо изучили ее психотип, пока она находилась в тюрьме, и они ее используют втемную. Подчеркну, не думаю, что она завербована, я считаю, что ее используют втемную понимая, каким образом Надеждой можно манипулировать", – считает она.

По словам Курносовой, Кремль может планировать любые вещи в Украине, в том числе и какие-то серьезные террористические акты, которые будут пытаться совершать руками украинцев.

Как ранее сообщал "Обозреватель", в четверг, 15 марта, в Верховную Раду внесено представление о лишении внефракционного нардепа Надежды Савченко неприкосновенности, ее задержании и аресте.