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"Кто спас от катастрофы, должен уйти": Вятрович взорвал сеть сильным постом

28.9тЧитать материал на украинском

Все достижения Майдана украинцы стали воспринимать как данность и теперь хотят ввергнуть в забвение тех людей, которые сделали революционные изменения возможными.

Такое мнение выразил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook. Его пост вызвал большой ажиотаж в сети и всего за два часа собрал 2100 лайков, почти 600 репостов и сотни комментариев.

Свое обращение Вятрович начал с воспоминаний о том, как тяжело всей стране далась Революция Достоинства и какие испытания выпали на нее далее.

"Тогда, после Майдана, когда бежал Янукович, хотелось только одного – спать. Отдохнуть после трех безумных месяцев, которые истощали тело и душу. Переосмыслить события, найти силы смириться с невосполнимыми потерями. Казалось, этот успокаивающий сон продлится если не месяцы, то хотя бы недели. Но не было даже дней, даже одного. Крым, "русская весна" на юге и востоке, война на Донбассе. Все это на фоне разваливающейся страны, разрушенной армии, тысяч растерянных и озлобленных людей на улицах", – пишет он.

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Поэтому мечты об отдыхе или возвращении к любимым домайданным делам, подчеркивает Вятрович, пришлось отложить. Память о тех, кто уже не станет рядом, одновременно вдохновляла и давила украинских патриотов, ведь они не имели права останавливаться. Именно поэтому они уставшие, но живые, взяли ответственность за государство на себя.

"Теперь говорят: "Дорвались к власти". Тогда желающих дорваться не хватало во всех областях – военной, экономической, гуманитарной, информационной. Государство не могло предложить ничего, кроме того, чтобы стать им в какой-то части. Успешные люди бросали бизнес, творчество, науку, спокойную семейную жизнь и брали на себя этот вызов", – напоминает Вятрович.

Майдан

Майдан

Facebook Владимира Вятровича

К тому же, акцентирует внимание он, людям приходилось месяцами работать без оплаты или за мизерные средства, восстанавливать и перестраивать разрушенные государственные институты и по сути заниматься "ремонтом самолета в полете".

"Прошло всего пять лет, а общество уже забыло, в каких условиях тогда приходилось работать. Добытое потом и кровью кажется таким, что было всегда, поэтому ценится невысоко. Может, это и хорошо – значит, что задача выполнена отлично. Хорошо, что не надо снова вырываться из водного плена, чтобы почувствовать ценность глотка воздуха. Сделано немало, сделать надо еще больше", – пишет директор Института национальной памяти.

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"Но разочарованные и уставшие украинцы хотят сейчас новых. Те, кто спасли от катастрофы, должны уйти, потому что не подарили чудо. Им подыгрывают политики: нам не надо бывших и запятнанных. Даже если это "пятна" от пролитых пота и крови тех, кто спасал страну, кто проводил ее через кардинальные изменения. Запрос на чудо даст новым шанс стать властью. Но, чтобы хотя бы частично реализовать его, понадобится не просто работа, а жертвенность, которая пятнами пота и крови проступает на образе настоящего политика, который еще вчера был новым", – эмоционально подытожил Вятрович.

Как сообщал OBOZREVATEL, писательница Оксана Забужко считает, что бездумное голосование людей на выборах перечеркивает исторический шанс полностью изменить судьбу государства, который получили украинцы. Она призвала сограждан вспомнить о том, что стране пришлось пережить за последние несколько десятилетий.

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Тема
Евромайдан
Персона
Владимир Вятрович
Место
Украина
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Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
Аби ж то ті, кому адресовані розумні слова В'ятровича і Забужко, прочитали ті роздуми!! Вони втомилися... Від чого? Лежати на дивані і пити півасик. Це їх єдине хобі, якому вони не зраджують. Але ж совість іноді грище і тоді вони знаходять вихід:. А давайте не стріляти! А давайте домовлятися з добрим Путіним!
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ivanov vlad
ivanov vlad
Пианино нужно завозить под администрацию преЗервента. В каждом пианино более 200 струн. Пока эта зеленая нечисть не размножилась и не начала играть на пианино, а мы плясать под ее музыку, то нам проще перевешать музыкантов. Нужно всего 2-3 пианино. Можно и рояль. Для "элиты"...
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Anin Georgij
Anin Georgij
Народ - "скот", Вятрович и Парубий - "цвет нации". Только когда надо было защищать страну, "скот" пошел в добровольцы, а цвет нации до последнего цепляется за корыто.
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Smoken Will
Smoken Will
Anin Georgij,100%
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ivanov vlad
ivanov vlad
Anin Georgij, провокатор, а куда ты пошёл? На ху.. или в жоп..? И кто цепляется? Все сразу написали заявления. Твоя задача мутить?
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