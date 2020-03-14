Уже можно рассказать.
Основной экспортный ажиотаж на маски создал владелец Алибаба Джек Ма.
Во время самого разгара коронавируса в Китае, когда запасы масок внутри страны иссякли и их с рук продавали в Шанхае по $5 долларов за штуку, он заслал своих эмиссаров по всему миру, чтобы скупать везде за любые деньги маски и везти их самолётами в Китай, где он их бесплатно миллионами штук раздавал простым людям.
Тогда в Украине все было спокойно, а вирус был где-то очень далеко. И именно китайские представители приехав в Украину ходили по медицинскому рынку и предлагали покупать медицинские маски в любых количествах на экспорт по $1 за штуку при ее себестоимости в 0.05 цента.
Для меня это огромный пример.
Как богатейший человек Китая в самые тяжёлые минуты для своей страны думал не о своей шкуре, но помогал своей стране справиться с трагедией, которая к ним пришла.
Последнюю неделю, очень богатые украинские предприниматели в частном порядке покупают себе аппараты ИВЛ без установки.
Типа доставьте коробку к нам на склад - пусть тут постоит.
То есть, зная уже что в стране есть проблема с количеством и типом ИВЛ ставят их просто в гараже на случай, если они или кто-то из их близких заболеет.
Хочу спросить.
Ребята, а как вы себе это представляете?!
Ну вот не дай Бог вы или кто-то из ваших близких заболел коронавирусом.
И что?
Вы и правда думаете, что вы приедете в реанимацию инфекционного отделения, которое будет забито больными со своим аппаратом вентиляции лёгких?
Ах*еть.
Как на вас будут смотреть люди?
Как на вас будут смотреть администрация?
Как на вас будут смотреть Врачи реаниматологи и инфекционисты, которые в острой нехватке ИВЛ по стране и сутками спасая жизни простых людей будут знать, что у вас все это время такой нужный ИВЛ просто тупо стоял в гараже вместо того, чтобы спасать жизни украинцев.
В конце концов.
ИВЛ это ведь не электробритва. Его ещё надо установить, подключить, инсталлировать, настроить. Можно ведь и не успеть...
Поверьте мне.
Это не разумно, не морально, не этично и не практично.
Откровенно.
Это будет плохо.
Если вы переживаете.
Если у вас есть деньги и желание.
Поступайте как Джек Ма.
Покупайте ИВЛ и сразу ставьте его в подарок в любое инфекционные отделения украинской больницы. Поверьте, если вам не дай Бог оно таки понадобится вас будут там лечить как самого лучшего и самого главного пациента.
А пока.
Купленный вами впрок ИВЛ будет спасать жизнь другим людям и вам это обязательно зачтется.
Поверьте.
Вам буду благодарны все, от администрации и врачей до пациентов и их родственников.
Откровенно.
Это будет хорошо.
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