Уже можно рассказать.

Основной экспортный ажиотаж на маски создал владелец Алибаба Джек Ма.

Во время самого разгара коронавируса в Китае, когда запасы масок внутри страны иссякли и их с рук продавали в Шанхае по $5 долларов за штуку, он заслал своих эмиссаров по всему миру, чтобы скупать везде за любые деньги маски и везти их самолётами в Китай, где он их бесплатно миллионами штук раздавал простым людям.

Тогда в Украине все было спокойно, а вирус был где-то очень далеко. И именно китайские представители приехав в Украину ходили по медицинскому рынку и предлагали покупать медицинские маски в любых количествах на экспорт по $1 за штуку при ее себестоимости в 0.05 цента.

Для меня это огромный пример.

Как богатейший человек Китая в самые тяжёлые минуты для своей страны думал не о своей шкуре, но помогал своей стране справиться с трагедией, которая к ним пришла.

Последнюю неделю, очень богатые украинские предприниматели в частном порядке покупают себе аппараты ИВЛ без установки.

Типа доставьте коробку к нам на склад - пусть тут постоит.

То есть, зная уже что в стране есть проблема с количеством и типом ИВЛ ставят их просто в гараже на случай, если они или кто-то из их близких заболеет.

Хочу спросить.

Ребята, а как вы себе это представляете?!

Ну вот не дай Бог вы или кто-то из ваших близких заболел коронавирусом.

И что?

Вы и правда думаете, что вы приедете в реанимацию инфекционного отделения, которое будет забито больными со своим аппаратом вентиляции лёгких?

Ах*еть.

Как на вас будут смотреть люди?

Как на вас будут смотреть администрация?

Как на вас будут смотреть Врачи реаниматологи и инфекционисты, которые в острой нехватке ИВЛ по стране и сутками спасая жизни простых людей будут знать, что у вас все это время такой нужный ИВЛ просто тупо стоял в гараже вместо того, чтобы спасать жизни украинцев.

В конце концов.

ИВЛ это ведь не электробритва. Его ещё надо установить, подключить, инсталлировать, настроить. Можно ведь и не успеть...

Поверьте мне.

Это не разумно, не морально, не этично и не практично.

Откровенно.

Это будет плохо.

Если вы переживаете.

Если у вас есть деньги и желание.

Поступайте как Джек Ма.

Покупайте ИВЛ и сразу ставьте его в подарок в любое инфекционные отделения украинской больницы. Поверьте, если вам не дай Бог оно таки понадобится вас будут там лечить как самого лучшего и самого главного пациента.

А пока.

Купленный вами впрок ИВЛ будет спасать жизнь другим людям и вам это обязательно зачтется.

Поверьте.

Вам буду благодарны все, от администрации и врачей до пациентов и их родственников.

Откровенно.

Это будет хорошо.

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