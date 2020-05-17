Кто платит за лечение больных с COVID-19 в Украине: глава Минздрава дал четкий ответ

Общество 10:43, 17.05.2020 Обновлено: 11:02, 17.05.2020

Украина в полном объеме обеспечивает лечение больных коронавирусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, было принято четыре пакета для лечения инфицированных (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Степанов назвал условия лечения больных COVID-19 в Украине

"Это стационарная помощь, экстренная медицинская помощь, отдельный пакет по мобильным бригадам и стационарная помощь больным, лечившимся в апреле, но в тех больницах, которые не вошли в состав опорных", – отметил он.

По словам Степанова, в эти пакеты входит вся стоимость лечения в соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденным на национальном уровне, а также заработная плата, которая составляет 300% от зарплаты медработников.

"Поэтому все без исключения лечение больных COVID-19 в стационарных условиях происходит за счет государства", – подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кропивницком пациент заплатил более 25 тыс. грн за "бесплатное" лечение от коронавируса.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Рада отказалась от попыток признать СССР агрессором во Второй мировой войне

Украинцы массово перестали смотреть видео Зеленского: в сети указали на признаки катастрофы

В "Слуге народа" заявили о новой тактике Зеленского по Донбассу

"Капитализм не приживется": "слуга народа" выступил за медицину "как в СССР"

Результат карантина? Под Киевом "обанкротившийся фермер" выбросил тонны испорченного урожая