Кто платит за лечение больных с COVID-19 в Украине: глава Минздрава дал четкий ответ
Украина в полном объеме обеспечивает лечение больных коронавирусом COVID-19.
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Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, было принято четыре пакета для лечения инфицированных (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Это стационарная помощь, экстренная медицинская помощь, отдельный пакет по мобильным бригадам и стационарная помощь больным, лечившимся в апреле, но в тех больницах, которые не вошли в состав опорных", – отметил он.
По словам Степанова, в эти пакеты входит вся стоимость лечения в соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденным на национальном уровне, а также заработная плата, которая составляет 300% от зарплаты медработников.
"Поэтому все без исключения лечение больных COVID-19 в стационарных условиях происходит за счет государства", – подчеркнул глава Минздрава.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Кропивницком пациент заплатил более 25 тыс. грн за "бесплатное" лечение от коронавируса.