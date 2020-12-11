Кто первым в Украине получит вакцину от COVID-19: опубликован список
В Украине первыми вакцину от коронавируса (COVID-19) получат военные и медики. Всего же будет девять групп в первой очереди на прививки.
Об этом для "РБК-Украина" рассказал и.о. главы Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин. Он отметил, что сотрудники Нацполиции и Национальной гвардии в первой группе риска.
"Скорее всего, когда вакцина уже появится, то их будут вакцинировать в первую очередь, вместе с другими группами, которые есть. Есть девять основных групп", – сообщил Кузин.
Всего насчитывают девять групп:
Работники медицины;
Военные;
Работники социальной сферы;
Сотрудники заведения по уходу за людьми;
Люди преклонного возраста (за 60 лет);
Работники сферы образования;
Работники в сфере государственной безопасности;
Сотрудники пенитенциарных учреждений и исполнения наказаний;
Хронические больные, в независимости от возраста.
Как сообщал OBOZREVATEL, министр Максим Степанов рассказал, когда Украина получит вакцину от COVID-19 и кому сделают прививки бесплатно.