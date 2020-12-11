Кто первым в Украине получит вакцину от COVID-19: опубликован список

Алексей Титофф Общество 14:59, 11.12.2020 Обновлено: 15:18, 11.12.2020

В Украине первыми вакцину от коронавируса (COVID-19) получат военные и медики. Всего же будет девять групп в первой очереди на прививки.

Об этом для "РБК-Украина" рассказал и.о. главы Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин. Он отметил, что сотрудники Нацполиции и Национальной гвардии в первой группе риска.

"Скорее всего, когда вакцина уже появится, то их будут вакцинировать в первую очередь, вместе с другими группами, которые есть. Есть девять основных групп", – сообщил Кузин.

Всего насчитывают девять групп:

  • Работники медицины;

  • Военные;

  • Работники социальной сферы;

  • Сотрудники заведения по уходу за людьми;

  • Люди преклонного возраста (за 60 лет);

  • Работники сферы образования;

  • Работники в сфере государственной безопасности;

  • Сотрудники пенитенциарных учреждений и исполнения наказаний;

  • Хронические больные, в независимости от возраста.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Максим Степанов рассказал, когда Украина получит вакцину от COVID-19 и кому сделают прививки бесплатно.

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