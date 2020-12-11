Кто первым в Украине получит вакцину от COVID-19: опубликован список

В Украине первыми вакцину от коронавируса (COVID-19) получат военные и медики. Всего же будет девять групп в первой очереди на прививки.

Об этом для "РБК-Украина" рассказал и.о. главы Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин. Он отметил, что сотрудники Нацполиции и Национальной гвардии в первой группе риска.

"Скорее всего, когда вакцина уже появится, то их будут вакцинировать в первую очередь, вместе с другими группами, которые есть. Есть девять основных групп", – сообщил Кузин.

Всего насчитывают девять групп:

Работники медицины

Военные

Работники социальной сферы

Сотрудники заведения по уходу за людьми

Люди преклонного возраста ( за 60 лет)

Работники сферы образования

Работники в сфере государственной безопасности

Сотрудники пенитенциарных учреждений и исполнения наказаний

Хронические больные, в независимости от возраста

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Максим Степанов рассказал, когда Украина получит вакцину от COVID-19 и кому сделают прививки бесплатно.