Кто первым умирает от коронавируса: названы категории

Пожилой возраст, пол человека и его вредные привычки могут стать факторами, которые увеличивают риск умереть от коронавируса.

К такому выводу пришли специалисты телеканала СNN, сравнив показатели в Южной Корее и Италии. Первая показала низкий уровень смертности, вторая же побила антирекорды.

Так, по данным ООН на 2015 год, Италия является второй после Японии страной по доле пожилых людей – 28,6% жителей этой страны старше 60 лет. Зато в Южной Корее только 18,5% населения – люди, которым 60 и более лет.

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При этом возраст 90% погибших от Covid-19 итальянцев превышал 70 лет. В Южной Корее ситуация совсем иная. Там вспышка болезни произошла среди 20-летней молодежи, на нее приходится треть всех случаев. А доля больных старше 60 лет составляла лишь 20%.

Заметную роль сыграл и пол больных. Соотношение больных Covid-19 по гендерному признаку во всем мире составляет примерно 50 на 50, однако статистика выживания отличается.

Во время вспышки в Китае уровень смертности составлял 4,7% у мужчин и 2,8% у женщин. В Корее же 62% случаев произошли именно среди женщин.

Еще одним фактором, который повлиял на уровень выживания зараженных вирусом – это курение. В Италии и Южной Кореи доля курильщиков примерно одинакова: 24% и 27% соответственно. Однако среди курильщиков в этих странах есть большое гендерное различие: в Италии курят 28% мужчин против 20% женщин, а в Корее это около 50% мужчин и менее 5% женщин.

Таким образом, в Южной Корее большинство больных – молодые женщины, которые не курят. В Италии же – пожилые люди, многие из которых являются курильщиками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее китайские врачи обнаружили, что люди со II группой крови более уязвимы перед COVID-19, а наиболее устойчивы – с I.

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