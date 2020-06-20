Кто обязан проходить самоизоляцию по возвращении из-за границы: Степанов разъяснил

14-дневную самоизоляцию или обсервацию должны проходить те украинцы, которые вернулись из стран так называемой "красной зоны" по распространению коронавируса (COVID-19).

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, Кабинет министров своим постановлением ввел определение "страны с широким распространением коронавирусной болезни" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, в этих странах показатель заболеваемости составляет более 40 случаев на 100 тыс. населения

"Мы постоянно мониторим и обновляем данные каждые три дня. Также мы передаем их в Государственную пограничную службу", – отметил он.

Граждане, которые возвращаются именно из этих стран, должны пройти 14-дневную самоизоляцию или обсервацию.

Сейчас в "красную зону" попали, в частности, Великобритания, Швеция, Армения, США, Бельгия, Беларусь, Нидерланды, Россия, ОАЭ, Испания, Молдова, Франция, Канада и Италия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минздраве ответили, нужна ли обсервация по возвращении в Украину из Польши.