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"Кто не скачет, тот москаль!" "Слуг народа" поймали за странным занятием в Трускавце. Видео

1.4т Читать материал на украинском

Будущих народных депутатов от президентской партии "Слуга народа", которые проходят семидневное обучение в курортном Трускавце, застукали за необычным упражнением.

Соответствующее видео появилось на странице одного из участников обучения Александра Мариковского. Вскоре оно было удалено, но пользователи успели скопировать ролик (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, один из спикеров, которые проводят тренинги для "слуг народа", сказал им попрыгать на одной ноге. Народные избранники принялись выполнять условие.

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"Слуги народа" в Трускавце

"Слуги народа" в Трускавце

Цензор.НЕТ

"Слуги народа" в Трускавце

"Слуги народа" в Трускавце

Скриншот из видео

"А теперь представьте, что вы это делаете всю свою жизнь. Если трудно, можете помогать себе", – озвучил инструктор.

"Последний тренинг на сегодня с элементами гимнастики. Кто не скачет, тот москаль", – было сказано в комментарии к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали фото с тренинга для будущих народных депутатов от "Слуга народа" в Трускавце, на котором им показывают, что обозначают кнопки, которыми они вскоре будут голосовать в Верховной Раде. Украинцы высмеяли народных избранников.

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Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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