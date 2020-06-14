Кто не попадет на обсервацию по прилету в Украину: в Минздраве дали объяснение

Граждане, которые будут прилетать из красной зоны, обязаны проходить обсервацию. Из зеленой – нет

Все страны будут разделены на красную и зеленую зоны

Все иностранцы, прибывающие в нашу страну, должны иметь страховой полис, покрывающий лечение COVID-19

После возобновления международного авиасообщения с 15 июня в Украине начнут действовать спецальные правила для прибывших из-за границы людей.

Согласно им, часть людей будет освобождена от обязательной изоляции, а для части она будет обязательной. Это будет зависеть от показателей заболеваемости в государствах, откуда будут прибывать пассажиры самолетов, пояснил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если мы говорим о восстановлении международного сообщения, то выбираем формат разделения стран на красную и на зеленую зону. Красная зона – это страны с распространением коронавирусной болезни, с худшей эпидемиологической ситуацией, которая есть, в том числе и в Украине. Мы это делаем по показателю количества активных заболеваний на 100 000 населения. Мы устанавливаем его на уровне 40 на 100 000 населения. Страны, где больше, чем это показатель, они будут в красной зоне. Страны, где меньше, – в зеленой", – пояснил министр.

Возобновление авиасообщения

Кроме того, отметил Степанов, любые иностранцы, которые прилетают в страну, должны иметь страховой полис, который покрывает лечение COVID-19.

Что касается граждан, которые будут прилетать из стран красной зоны, то они должны будут проходить изоляцию или обсервацию. Те же, кто прилетит из зеленой зоны, не должны выполнять эти требования.

Глава Минздрава пообещал, что ведомство будет публиковать перечень распределения стран для удобства пассажиров авиатранспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин предупредил, что разрешение правительства с 15 июня возобновить международное авиасообщение не означает, что с этого дня украинцы смогут лететь куда угодно.

Помешать им могут как карантин, так и отказ перевозчиков выполнять рейсы, несмотря на проданные билеты.

А главный санытарний врач Украины Виктор Ляшко рассказывал, что 5 июня на заседании министров из европейских стран, занимающихся авиаперелетами и туристическим отдыхом, дополнительно было решено, что авиасообщение с третьими странами ЕС возобновит с 1 июля.

Но все это произойдет при условии, если государство, из которого прилетают пассажиры, будет отвечать определенным эпидемиологическим критериям.

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