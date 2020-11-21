1. Наверное, нет смысла надеяться, что тот, кто не понял войну – поймет годовщину Майдана. Оставим ущербным право оставаться ущербными, если им так не просто удобно – им не дана сама возможность понимать. Нет, это не оскорбление. Это спокойные наблюдения за качеством малороссийского народа. С украинским народом же все в порядке, правильно? Всех небезразличных – с днем Достоинства и Свободы. Те, которых ни достоинство, ни свобода "не колышут" – ради Бога. Не наши проблемы.

Отдельное спасибо Десантно-штурмовым войскам ВСУ, это и их день тоже. Ребята, и ведь речь не просто в сухом "спасибо" – поверьте, даже если небезразличных не 38 млн, то вам же лучше качество, а не количество? Какая вам разница, поддерживают ли вас прихожане московского патриархата, или майбахи, или шарии? Какая разница, от чего кривится Медведчук или рядовой Вася, продающий свой голос за 250 грн? Потому что вы, достойные и небезразличные, эту систему координат строите. А они, малороссы, в ней вращаются. И последнее слово всегда за вами, это мы все точно знаем.

2. Бизнес на митингах. В принципе, очень закономерно – в стране, в наших политических реалиях, такой вид бизнеса и не мог не появиться. Там, где "можно" - там всегда найдется и спрос, и предложение. Постоять у чужого дома за денежку, создать для кого-то картинку, на которой потом большой дядя выхватит политические дивиденды – увы, это будет и в будущем. Я смотрела стрим Луганского, как студенту просто дали денег со словами "езжай обратно. И другим скажи, чтобы так больше не делали". Думаете, он больше никогда не пойдет зарабатывать на митингах? Пойдет. И ведь нет проблем с работой для молодежи в Украине! Ее нет. Работай в любой сфере – курьером, мерчендайзером, продавцом, и т.п. Я не хочу оправдывать этих студентов, якобы им кушать надо – так поехать к дому Порошенко это единственный способ заработать. Нет. Это признак отсутствия ума и разборчивости.

3. Я заменяю телевизионные помойки типа 1+1, Интера, всех медведчуковских каналов, "блогеров", весьма нестабильных в своей позиции – Військове телебачення України. Потому что в воюющей стране, в которой все еще находятся российские войска, ты уже выбираешь, быть тебе на стороне своих осознанно, или прятать голову в песок.

Кстати, Арестовича и не читала. Как выяснилось, не зря.

4. Немножко курьезов:

– в Харькове появились рекламные борды с картинкой, на которой карета с кучером. И призыв: Кучер! На выход!

Это у нас так ставленника Зеленского – губернатора Кучера, выгоняют со сцены местные хозяева, Кернес и Ко. Я себя ощущаю зрителем, когда гадюка победила зеленую жабу. И та, и другая не есть хорошо для крупного города в 40 км от россиян. И они сами себя сжирают. Вот мы и подошли к признанию факта, о котором старались кричать перед выборами в 2019 – в итоге зеленые уйдут, а останется лишь Украина против Путина.

– во Львовской области два персонажа на "кубике" (Мерседес) пытались заехать по ступенькам на крыльцо многоэтажного жилого дома. Думаю, выпили, с депутатской корочкой в кармане такие вещи показались в порядке вещей, попытались скинуть все на "водителя", которого оба отговаривали, но тот упорно лез на машине в подъезд). Быкование, к счастью, получило по зубам. Ибо нефиг возвращаться во времена Януковича, да и зеленые времена тоже пора заканчивать. Персонажей выгнали из партии и инициировали их отстранение от должностей. К несчастью, они были в партии ЕС. Но к счастью – партия показала способность реагировать.

Теперь смотрим на поведение Слуг народа и сравниваем. Два дебила на Мерседесе повыпендривались и вылетели коленом под зад. А дебильное монобольшинство выпендривается уже полтора года – и продолжают "работать". И насильники, и коррупционеры, и любители сосен, и дилетанты.

Я не идеализирую никакую партию, давайте хотя бы трезво оценивать способность чистить свои ряды. Нет идеальной цепочки, как нет и идеального способа вовремя всех видеть насквозь. Люди себя показывают в процессе. Просто эта способность - она если есть, то есть хотя бы какие-то результаты. А не то, что нам сейчас даже преЗедент врет в глаза. В Феофании его нет – и пусть докажет обратное.

P.s. Согласна скинуться на такие борды, когда на выход пора будет всем "слугам народа". А не только харьковским.