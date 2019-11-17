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17 ноября • обновлено в 09:18
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Максим Мирович
Максим Мирович
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Кто на самом деле создал автомат Калашникова

3.6т

Так, друзья — сегодня будет большой и интересный пост о том, кто на самом деле изобрёл так называемый "автомат Калашникова" — который патриотические ватники, сталинисты, антизападники и читатели книг про "попаданцев" считают чуть ли не главной своей святыней и приходят в неописуемое волнение, когда слышат альтернативные версии о его создании, отличные от канонической.

Автомат Калашникова стал одним из символов СССР. Его рисовали в руках советского солдата в советских детских учебниках с заголовками вроде "На счастье мира, счастья и свободы солдат Советской Армии стоит", его делали в виде пластмассовых детских игрушек, а ещё его десятками тысяч поставляли в различные слаборазвитые африканские и латиноамериканские страны, надеясь там разжечь "восстание против мирового капитализма". Поставляли, чаще всего, натуральным обменом — в обмен на кубинский сахар и африканские вяленые бананы. Споры о том, кто на самом деле создал этот автомат — ходят до сих пор, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, кто на самом деле создал автомат Калашникова.

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О чём гласит советская легенда.

Для начала давайте посмотрим, о чём гласит совковая легенда, рассказывая про "лучший в мире автомат". Скажу сразу, что Михаил Калашников, который официально считается автором и изобретателем автомата, идеально подходит на роль советского "селфмейд-героя". Родился в многодетной семье — был 17-м ребёнком в семье, с детства интересовался техникой, в школе якобы увлекался техническими науками. Паровоз Михаил Калашников впервые увидел в 17 лет. Правда, семья Калашникова в 1930-м была раскулачена и сослана в Томскую область — но об этом советские биографы не упоминали, рассказывая лишь о "крестьянском самоучке, новом Кулибине".

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До войны Калашников уже работал в сфере создания оружия, оставаясь по сути самоучкой — профессионального инженерного образования у него не было. В этот период Калашников создаёт пистолет-пулемёт неудачной конструкции, и техническое заключение специалистов не рекомендовало принимать этот ПП на вооружение, завершив экспертизу словами "в настоящем виде своём промышленного интереса не представляет".

Далее биографы Калашникова сообщают следующее — с 1942 года Михаил Калашников работал на Центральном научно-исследовательском полигоне, где в 1944 году создал образец самозарядного карабина — который тоже не вошёл в серийное производство. И вдруг уже в 1947 году Калашников создаёт свой знаменитый автомат — да не просто автомат, а лучший на тот момент автомат в мире, который моментально принимается на вооружение. О том, что на самом деле происходило в тот период на Ижевском машиностроительном заводе — советская легенда скромно умалчивает, хотя во всей истории с "автоматом Калашникова" это самое интересное.

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Что происходило на Ижевском заводе.

А теперь давайте посмотрим, что на самом деле происходило в Ижевске в тот момент, когда была выпущена серийная модель "автомата Калашникова" — а точнее, за два года до этого. Любая промышленная разработка тех лет (по сложности сопоставимая с автоматом) с нуля до завершённого промышленного образца разрабатывалась примерно от года до трёх — за это время можно было разработать концепцию, сделать чертежи, изготовить прототипы отдельных узлов и всего изделия, провести испытания и наконец представить законченный образец. Это значит, что для того, чтобы понять, кто и как создал автомат Калашникова — нужно смотреть на период 1945-47 года.

Что же происходило в этот период? В Ижевск мы ещё вернёмся, а пока перенесёмся в небольшой германский город Зуль. В 1945 году нацистская Германия капитулирует, город сперва попадает в зону американской оккупации под началом генерала Паттона, но в июле того же года по условиям Ялтинского соглашения переходит к СССР, и в 1946 году в СССР вывозится часть оборудования и документации с местного оружейного завода фирмы "Хенель" — вероятнее всего, было вывезено всё, что касалось производства немецкой штурмовой винтовки "StG-44".

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Помимо, собственно, оборудования — в СССР доставляются также и немецкие специалисты-оружейники во главе с Хуго Шмайссером, где и начинают свою работу. В СССР был вывезен не только Шмайссер (собственно, он и был автором немецкой штурмовой винтовки StG-44), но и группа его коллег — то, что в СССР назвывалось "конструкторское бюро". На фото — коллеги Шмайссера с супругами в Ижевске, фото 1951 года.

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В лучших традициях совка все работы немцев (бывших нацистов) в СССР были засекречены — для их проживания в Ижевске был отселён целый большой дом (вызвав немалое возмущение общественности), и проживали они фактически в полузакрытом режиме, не имея никаких контактов с местным населением. Вот этот дом по адресу ул. Красная, 133 — именно в нём с 1946 по 1952 год проживали немецкие оружейники.

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Разумеется, все работы были строго засекречены — и даже сейчас, если вы захотите что-то об этом узнать в подробностях, никто вам ничего не покажет — в современной России (в которой идёт ползучая сталинизация) засекречены все архивы, чтобы люди не знали правду о совке. Есть только отдельные копии, сделанные энтузиастами. Вот, например, "Общая характеристика иностраннх специалистов" — краткий рассказ о немцах, что работали на Ижевском заводе. Описан период работ с 1946 по 1948 год, названный "спец. заданием Технического Управления". Вероятнее всего, это и была та самая "разработка автомата Калашникова".

Так кто на самом деле создал автомат Калашникова?

Итак, сопоставим факты. В 1945-46 году в СССР из германского оружейного завода в городе Зуле вывозится немецкое оборудование, на котором производилась знаменитая штурмовая винтовка StG-44 и вывозится группа немецких специалистов — которые (и люди, и оборудование) оседают в Ижевске. После этого через 1-2 года у СССР вдруг появляется лучший (на то время) в мире автомат, создателем которого "назначают" Михаила Калашникова — чья биография и даже фамилия идеально подходят для такого случая.

Пока что невозможно точно установить, какую именно роль сыграл Михаил Калашников в создании автомата — большая часть архивов засекречена. Но всё выглядит так, что автомат был создан если не полностью, то с большим участием немецких специалистов (под руководством Шмайссера) и на немецком оборудовании, а Калашников был назначен, как сейчас говорят, "лицом бренда".

Такие дела.

А что думаете про автомат Калашникова вы? Кто его на самом деле сделал?

Напишите в комментариях, интересно.

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Источник: Facebook Максима Мировича
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Если бы Калашников не родился в России , а на Украине или Белоруссии то мы такой хрени и не слышали .
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Mihaylow Stanislav
Mihaylow Stanislav
Рысин Алексей, максим нам про честное, а ты про русское, кто бы сомневался ((.по сути ответить можешь/нет?
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Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
максимка , МАЛЕНЬКИЙ , какой БРЕД несёшь ? когда стал ПРИДУРКОМ ? и про АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА пишешь ЧЕПУХУ ! УБЕДИСЬ И УТИХНИ !
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Попробуйте получить потомство от зайца и кролика. А что - похожие же зверьки. Как получите, можно будет говорить о возможности получения из штурмгеверта АК. И да, а какой университет закончил Стоунер?
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