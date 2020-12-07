Цимбалюк рассказал, кто может помочь Киеву вернуть оккупированные РФ территории

Во время войны за Карабах осенью нынешнего года высказывалась идея о том, что при одновременной попытке Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины забрать контроль над своими территориями у России кому-то одному либо всем это бы удалось.

Якобы в этом случае у РФ не хватило бы ресурсов для сопротивления. По мнению спецкорреспондента "УНИАН" Романа Цимбалюка, такой сценарий рассматривать всерьез не стоит, пишет "Телеграф".

"Если сложить военные и экономические потенциалы перечисленных стран, то это в несколько раз меньше, чем у Российской Федерации", – пояснил журналист.

Россия имеет достаточный ресурс, чтобы воевать одновременно со всеми названными государствами, считает Цимбалюк.

"В Приднестровье не такая большая военная группировка РФ, но и у Молдовы армия немногочисленная. С Грузией понятно – логика 2008 года никуда не делась. В войне с Украиной погибнут десятки тысяч людей, но с большой вероятностью мы эту войну проиграем, поскольку вдоль украинской границы с 2014 года РФ развернула колоссальное количество войск, целые дивизии. Это группировка для вторжения в Украину, нужно это понимать", – сказал он.

При этом, по мнению журналиста, все будет зависеть от конкретного противника РФ. По его мнению, возможно, будет достаточно одной Турции.

"В Украине президент говорит, что нам "нужно просто перестать стрелять", не звучит идея фикс – вернуть захваченные территории. "Мы за мир" и все такое, никаких планов по военному возврату территорий у нас нет. А вот у турков с этим проблем нет – они спокойно сбивают российские самолеты, мочат русских "ихтамнетов" в Сирии, Ливии, продемонстрировали готовность воевать против Кремля в Нагорном Карабахе и так далее", – сказал Цимбалюк.

Журналист, член Союза журналистов Украины, шеф-корреспондент "УНИАН".

Последний украинский корреспондент, аккредитованный при МИД РФ на постоянной основе после начала российско-украинской войны.

Известен своей жесткой позицией по отношению к руководству России, особенно в части оккупации Донбасса и Крыма.

В 2014-ом и 2015 годах на пресс-конференциях президента РФ Владимира Путина задавал прямые вопросы о присутствии российских войск в Украине.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по мнению Цимбалюка, столицы Украины и России отличаются тем, что в Киеве чувствуется дух свободы, а в Москве "пахнет имперским духом".

В столице РФ все подчеркивает, что "здесь есть царь, здесь куча бабок, моднячие лавочки в парках, мраморные бордюры". По словам журналиста, последние лет 10 мэр Сергей Собянин делает из Москвы красивую витрину России, чтобы "не хуже, чем в Европе".