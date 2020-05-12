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12 мая • обновлено в 10:32
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Кто может бесплатно пройти ПЦР-тестирование на COVID-19: глава Минздрава дал инструкцию

1.4т
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Бесплатный ПЦР-тест на COVID-19 в Украине имеют право пройти пять категорий населения. Однако в этот перечень не входят просто желающие граждане, у которых нет признаков болезни и не было контакта с инфицированными.

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Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, подробно рассказав, по какому алгоритму проводят тестирование (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если у человека нет симптомов коронавируса и, кроме того, он не является контактным лицом с больным коронавирусом, то есть это только желание, то у нас не предусмотрено нашим алгоритмом бесплатное тестирование", – подчеркнул он.

Тест на коронавирус

Тест на коронавирус

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Степанов подчеркнул, что обязательному бесплатному тестированию подлежат люди, у которых есть симптомы коронавирусной болезни, которые имели контакт с больными, а также все медицинские работники, которые работают с больными COVID-19 (они тестируются раз в пять дней).

"Также мы добавляем наших сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии, которые также имеют большой риск заражения; всех больных пневмонией, независимо от течения болезни и симптоматики. У нас определен четкий перечень, который постоянно расширяется, тех, кто должен тестироваться на COVID-19", – добавил глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская заявила, что тесты на коронавирус с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) могут показывать отрицательный результат у зараженных с "явной клиникой". Большее доверие вызывают тесты, в которых применяется иммуноферментный анализ (ИФА).

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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