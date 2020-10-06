Кто и зачем основал Instagram: 10 неожиданных фактов о соцсети

Социальной сети Instagram во вторник, 6 октября, исполняется десять лет. Так, именно в этот день в 2010 году проект появился в магазине App Store.

Ко дню рождения Instagram OBOZREVATEL публикует десять неожиданных фактов о популярном приложении.

Факты о Instagram

Основатели Instagram – программисты Кевин Систром и Майк Кригер . Разработка началась в Сан-Франциско, когда они решили переориентировать свой проект Burbn на мобильные фотографии.

К декабрю 2010 года в Instagram насчитывался уже 1 миллион пользователей. К марту 2012 года – почти 30 миллионов. А 9 апреля 2012 года Facebook объявил о покупке Instagram за 1 миллиард долларов.

Версия приложения для Android была выпущена только в апреле 2012 года – за сутки ее скачали более миллиона раз.

В июне 2018 года аудитория Instagram достигла 1 миллиарда пользователей.

Название Instagram произошло от слияния двух американских слов: Instant camera (полароид) и telegram (телеграмма). Таким образом полученное слово можно перевести как "телеграммы с фотографиями".

Фото обычного куриного яйца в январе 2019 года стало самым популярным снимком в Instagram за всю историю существования социальной сети. Так, количество лайков под публикацией превысило 54 миллиона*.

Основная аудитория Instagram – молодежь в возрасте от 18 до 34 лет. Но в последнее время к соцсети начинают массово присоединяться представители других возрастных групп.

Публикуют сторис в Instagram ежедневно около 500 миллионов человек. Это больше, чем число тех, кто ежедневно публикует посты на своей странице.

Самая дорогая реклама в Instagram – у Кайли Дженнер . За один пост на своей странице американская модель просит 1,2 миллиона долларов. Число ее подписчиков – 197 миллионов*.

Больше всего фолловеров в Instagram – у футболиста Криштиану Роналду: на его страницу подписаны 239 миллионов пользователей*.

* – по состоянию на октябрь 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Facebook заподозрили в шпионаже за пользователями Instagram.