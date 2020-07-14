Кто и для чего в СССР носил кепку из газеты: главное предназначение
В СССР очень распространенными были кепки из газет. При этом популярности им придавала совсем не мода.
Как поясняют пользователи сети, основным предназначением такого незатейливого головного убора служила защитная функция.
Отмечается, что по моделям кепки с газеты в Союзе были разными – треуголка, пилотка, с козырьком.
Так, в советские времена такие головные уборы люди часто одевали, например, на пляж, дачу или огород – пытаясь таким образом уберечь голову от солнечного удара. Подобной "каско" пользовались и во время ремонта в квартире.
"Это было удобное и быстрое решение проблемы уберечь свою голову", – отмечают пользователи сети.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о вещях времен СССР, на которых сейчас можно неплохо заработать. Среди них есть и газеты.