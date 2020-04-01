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1 апреля • обновлено в 11:20
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Кто чаще всего болеет коронавирусом: в Минздраве расширили опасный возраст

3.1т
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Подтвержденные случаи коронавируса в Украине свидетельствуют о том, что болезнь поражает людей в возрасте от 30 до 69 лет.

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Об этом во время брифинга 1 апреля заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

"РБК-Украина"

Однако больше всего инфицированных выявлено среди пациентов 50-59 лет, добавил он, подчеркнув, что болеют преимущественно женщины.

"Если посмотреть разбивку по возрастным группам, то наибольшее количество случаев сегодня зарегистрировано в возрастной группе 50-59 лет. А если взять больший диапазон, то это люди в возрасте от 30 до 69 лет. В отношении женщин и мужчин статистика остается стабильной. Женщины – 52%, мужчины – 48%", – сказал Ляшко.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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