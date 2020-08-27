Кто чаще всего умирал от коронавируса: опубликовано новое исследование

Пациенты, госпитализированные с коронавирусом, у которых было сочетание высокого кровяного давления, ожирения и диабета одновременно чаще всего умирали от осложнений, вызванных инфекцией.

Об этом говорится в работе ученых университета Тулейн в США. В ходе исследования они проанализировали случаи госпитализации 287 пациентов с COVID-19 с 30 марта по 5 апреля, сообщает EurekAlert!.

Средний возраст больных составлял 61 год. Наиболее распространенными состояниями были гипертония, ожирение, диабет и низкий уровень липопротеинов высокой плотности. Всех больных разделили на две группы: с диагнозом метаболический синдром (66 процентов всех случаев) и без него.

Выяснилось, что 56 процентов пациентов с метаболическим синдромом попали в отделение интенсивной терапии, 48 процентов нуждались в искусственной вентиляции легких, у 37 процентов развился острый респираторный дистресс-синдром, а 26 процентов скончались. Во второй группе эти показатели составили 24, 18, 11 и 10 процентов соответственно.

Метаболический синдром – это совокупность по крайней мере трех из пяти состояний: гипертонии, высокого уровня сахара в крови, ожирения, высокого уровня триглицеридов и низкого уровня "хорошего" холестерина, связанного с липопротеинами высокой плотности.

Как писал OBOZREVATEL ранее, ВОЗ сообщила, что уровень смертности и заражений коронавирусом в мире снижается. Это свидетельствует о позитивной динамике пандемии COVID-19

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