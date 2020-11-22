КТ при коронавирусе вредит: украинский врач сказал, какой аппарат купить домой

Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров считает, что лучше приобрести пульсоксиметр, чем делать компьютерную томографию.

По его словам, нужно понимать, что кислород – это первое, что должно быть в комплексе лечения у пациента с коронавирусом тяжелой формы. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Если мы говорим о легкой и средней тяжести, то в большинстве случаев можно обойтись без кислорода. А если мы говорим о тяжелом и критическом течении – без кислорода обойтись нельзя", – сказал эксперт.

Так, нормальные показатели насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом или сатурация составляют 95-99%.

"94% – это уже низкая сатурация, но если она стабильно держится, то жить можно. Если сатурация 85%, 80%, иногда пациенты находятся дома даже с сатурацией 72-75%, длительная гипоксия приводит к более быстрому развитию осложнений и тромбозов", – отметил Дубров.

Врач рассказал, что в таких случаях важно иметь дома пульсоксиметр. Он не стоит много денег и гораздо полезнее.

"КТ органов грудной полости, которой уделяется чрезмерное внимание со стороны и врачей, и людей, заболевших COVID-19, совершенно не обоснованно. КТ, во-первых, дорогая, во-вторых, вредная, в-третьих, нет абсолютно никакого значения в плане показаний к госпитализации или тактики ведения", – добавил врач-анестезиолог.

Кроме того, на КТ органов можно увидеть 70-80% легочной ткани, а сатурация при этом будет 98%. В некоторых лечебных учреждениях пациент бывает без кислорода с сатурацией 70%.

"Это недопустимо. И шансы выжить у пациента, который длительное время находится с такой сатурацией, сводятся к минимуму", – подытожил Дубров.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-анестезиолог пояснил, почему антибиотики неэффективны при лечении COVID-19.