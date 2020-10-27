КТ легких при коронавирусе: что это и когда нужно делать

Компьютерная томография легких – это специальный метод, в котором используется рентгеновское излучение.

Специалисты не советуют проводить его самостоятельно, а только по назначению врача, когда в этом есть польза для лечебного процесса, пишут "Факты".

Американский колледж радиологов не рекомендует использовать КТ для первичной диагностики, сказал инфекционист Вадим Аристов. Этот ресурс нужно оставить для тех, у кого обнаружили инфекцию и кто нуждается в дополнительном обследовании.

Кроме того, КТ не дает стопроцентного подтверждения болезни.

"Иногда КТ-признаки появляются раньше симптомов. Типичными признаками COVID-19 на снимке являются затемнения в виде тусклого стекла – у 83% пациентов они были, они могут сопровождаться уплотнениями определенных зон (58%), утолщением прилегающей плевры (52%), утолщением междольных перепонок (48%), рисунком бронхов, переполненных воздухом (46%)", – уточнил Аристов.

Менее частым является синдром брусчатки, когда на затемнение в виде тусклого стекла накладываются светлые прожилки от утолщений междольных перепонок. Но это еще не означает, что пациент болен коронавирусной инфекцией, поскольку есть ряд других состояний и заболеваний, которые могут вызвать такие изменения.

Согласно исследованиям, проведенным на 1 014 пациентов, без дополнительного ПЦР компьютерная томография давала необоснованное подозрение на коронавирус в трех четвертях случаев.

При этом для случаев подтвержденной на ПЦР асимптомной инфекции КТ помогала обнаружить поражения легких. Поэтому прежде чем делать выводы по результатам КТ, следует сдать ПЦР.

ПЦР проводится по назначению врача. Этот метод может дать положительный результат за неделю до появления симптомов болезни, то есть уже через два дня после инфицирования. В это время возбудитель болезни накапливается в носоглотке.

В течение первой недели после появления симптомов можно проводить ИФА, которое покажет, было ли инфицирование и вызвало ли оно иммунную реакцию. КТ проводится дополнительно в разные моменты, объяснил Аристов.

Результаты КТ дают врачам понимание степени поражения легких, на основе этих данных и состояния больного назначается соответствующее лечение.

Как сообщил OBOZREVATEL, уже скоро в Украине появится альтернатива ПЦР-тестированию на COVID-19. Это тесты на антиген, которые позволят увеличить количество проверок людей с подозрением на инфицирование.