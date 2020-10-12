КТ и рентген при подозрении на коронавирус делают бесплатно, – Степанов

Карина Бондаренко Общество 11:10, 12.10.2020 Обновлено: 11:22, 12.10.2020

При подозрении на коронавирус пациентам в Украине должны бесплатно проводить компьютерную томографию и рентген.

Об этом во время брифинга 12 октября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Для этого у пациента должно быть соответствующее направление на диагностику от семейного или лечащего врача. Услугу оплачивает государство.

"Если такого не происходит, у нас есть соответствующий контакт-центр Национальной службы здоровья Украины 16-77. Или вы можете оставить официальную жалобу в разделе "гражданам" на сайте НСЖУ", – сказал Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в понедельник, 12 октября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование по регионам. Киев перешел в "оранжевую" зону. В "красной" зоне оказались Канев и Сумы.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Перевод часов 2020: когда Украина перейдет на зимнее время

Разумков высказался о зарплатах нардепов

Милиция Беларуси пригрозила стрельбой боевым оружием по митингующим

Молодежь – это будущее общества!

Оккупанты намерены требовать воду от Украины для Крыма через ООН