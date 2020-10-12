КТ и рентген при подозрении на коронавирус делают бесплатно, – Степанов

При подозрении на коронавирус пациентам в Украине должны бесплатно проводить компьютерную томографию и рентген.

Об этом во время брифинга 12 октября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Для этого у пациента должно быть соответствующее направление на диагностику от семейного или лечащего врача. Услугу оплачивает государство.

"Если такого не происходит, у нас есть соответствующий контакт-центр Национальной службы здоровья Украины 16-77. Или вы можете оставить официальную жалобу в разделе "гражданам" на сайте НСЖУ", – сказал Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в понедельник, 12 октября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование по регионам. Киев перешел в "оранжевую" зону. В "красной" зоне оказались Канев и Сумы.