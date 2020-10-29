КСУ заблокировал назначение победителей выборов – НАПК

Таша Адамович Общество 10:08, 29.10.2020 Обновлено: 10:24, 29.10.2020

Решением Конституционного Суда Украины Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) лишили доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.

Об этом говорится на сайте НАПК. Без этой проверки невозможно назначение победителей местных выборов, уточняется в сообщении.

Реализация результатов местных выборов фактически заблокирована, поскольку назначение кандидатов, избранных на должности, в частности, председателей областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок.

"Конституционный Суд своим решением не только уничтожает антикоррупционную систему в Украине, но и парализует работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата", – отметил председатель НАПК Александр Новиков.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что судьи КСУ отменили уголовную ответственность за неправдивое декларирование, действуя в собственных интересах. По сообщению пресс-службы НАПК, в декларации двух судей – Ирины Завгородней и Сергея Головатого – обнаружены признаки представления неправдивой информации.

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