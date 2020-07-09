КСУ во второй раз собрался для рассмотрения закона о языке. Онлайн-трансляция

В четверг, 9 июля, Конституционный суд Украины собрался на вторую часть открытого заседания по делу о конституционности Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Трансляцией поделились на официальном сайте КСУ. Первая часть слушаний по конституционному представлению 51 нардепа состоялась 7 июля. Окончательное решение будет принято уже после последнего этапа – закрытого заседания судей.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию из зала суда и предлагает читателям следить за ней.

Хронология событий

10:31 – КСУ продолжил рассмотрение конституционности закона о статусе украинского языка.

10:12 – Рассмотрение в письменном производстве объявили оконченным и дело перешло в закрытую форму.

10:01 – Судья объявил о начале заседания, но первым начали рассматривать другое конституционное представление 51 нардепа – о законности назначения директора НАБУ Артема Сытника.

Суть дела

Нардепы, которые инициировали представление о якобы неконституционности закона, считают, что он дискриминирует русский и другие языки нацменьшинств в Украине, а также ущемляет граждан по языковому признаку.

Кроме того, авторы ходатайства заявили, что упомянутый закон, на их взгляд, нарушает конституционные права граждан: право на использование и защиту родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины.

Еще одна претензия нардепов – принятие закона с якобы нарушением конституционной процедуры.

Отметим, что конституционное представление относительно этого закона было внесено в КСУ еще 21 июня 2019 года.

Напомним, 25 апреля 2019 Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

16 июля 2019 он вступил в силу. Документ предусматривает обязательное использование украинского языка в публичном пространстве.

Также государственный язык должен использоваться в государственном и коммунальном секторах, в транспорте и заведениях общественного питания, на подписях и маркировке товаров и услуг, в медицинской и образовательной сферах, в театральных спектаклях и дубляже кино, на телевидении, в интернете и печатных СМИ.

В то же время действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

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