КСУ во второй раз собрался для рассмотрения закона о языке. Онлайн-трансляция
КСУ собрался для рассмотрения закона о языке.
В четверг, 9 июля, Конституционный суд Украины собрался на вторую часть открытого заседания по делу о конституционности Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Трансляцией поделились на официальном сайте КСУ. Первая часть слушаний по конституционному представлению 51 нардепа состоялась 7 июля. Окончательное решение будет принято уже после последнего этапа – закрытого заседания судей.
OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию из зала суда и предлагает читателям следить за ней.
Хронология событий
10:31 – КСУ продолжил рассмотрение конституционности закона о статусе украинского языка.
10:12 – Рассмотрение в письменном производстве объявили оконченным и дело перешло в закрытую форму.
10:01 – Судья объявил о начале заседания, но первым начали рассматривать другое конституционное представление 51 нардепа – о законности назначения директора НАБУ Артема Сытника.
Суть дела
Нардепы, которые инициировали представление о якобы неконституционности закона, считают, что он дискриминирует русский и другие языки нацменьшинств в Украине, а также ущемляет граждан по языковому признаку.
Кроме того, авторы ходатайства заявили, что упомянутый закон, на их взгляд, нарушает конституционные права граждан: право на использование и защиту родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины.
Еще одна претензия нардепов – принятие закона с якобы нарушением конституционной процедуры.
Отметим, что конституционное представление относительно этого закона было внесено в КСУ еще 21 июня 2019 года.
Напомним, 25 апреля 2019 Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
16 июля 2019 он вступил в силу. Документ предусматривает обязательное использование украинского языка в публичном пространстве.
Также государственный язык должен использоваться в государственном и коммунальном секторах, в транспорте и заведениях общественного питания, на подписях и маркировке товаров и услуг, в медицинской и образовательной сферах, в театральных спектаклях и дубляже кино, на телевидении, в интернете и печатных СМИ.
В то же время действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
во время первой части заседания представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский отметил, что в Украине должен быть принят отдельный закон, в котором будет прописан статус русского и других языков национальных меньшинств, проживающих на территории государства.
В то же время он подчеркнул, что глава государства Владимир Зеленский настаивает на том, что украинский язык был, есть и будет единственным государственным.
Также при рассмотрении дела судья КСУ Игорь Слиденко заподозрил экс-нардепа 8-го созыва от "Оппозиционного блока" Александра Долженкова в цитировании военной доктрины президента России Владимира Путина.
Его возмутила формулировка "русскоязычное население" Украины.