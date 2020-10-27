Конституционный суд отменил ответственность за незаконное обогащение – СМИ

Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 УК, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

Такое решение было принято Большой палатой во вторник, 27 октября, на закрытом заседании, сообщил в Telegram член набсовета "Укрзалізниці", экс-нардеп Сергей Лещенко. Информацию также подтвердил источник "Укринформа".

Против этого решения выступили только четверо судей, заявил Лещенко.

Сообщается, что суд признал неконституционной статью о незаконном обогащении, а также контрольные полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции.

При этом собеседник агентства отметил, что обязательства декларировать имущество суд признал конституционным.

"Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в КС пишет, что суд частично признал неконституционной антикоррупционную реформу, "отменив" отдельные ее положения.

Конституционность целого ряда положений будет еще изучаться, поскольку суд вынес определение о выделении дела в отдельное производство, заявил источник. О чем именно идет речь, он не уточнил.

Добавим: статья 366-1 УК предусматривает ответственность в виде штрафа или лишения свободы за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В августе-2020 в КСУ было направлено представление 47 народных депутатов относительно конституционности положений законов, составляющих так называемую антикоррупционную платформу. Речь об электронном декларировании, спецконфискации и статье 368-5 УК, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение.

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